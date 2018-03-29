Российская бригада судей будет работать на матчах ЧМ-2018
29 марта 2018 22:33
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Россию в судейском корпусе в качестве главного арбитра будет представлять Сергей Карасев из Москвы. В его бригаду также войдут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.
Карасев судит матчи российской футбольной премьер-лиги с 2008 года. На Евро-2016 во Франции он работал на двух матчах группового этапа: Румыния — Швейцария (1:1) и Исландия — Венгрия (1:1). На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Карасев судил встречу группового раунда с участием сборных Японии и Колумбии (2:2).
«Честно говоря, еще не получал официальной бумаги от ФИФА. Никто не звонил, узнаю об этом от вас. Это просто супер! Больше даже сказать нечего», — цитирует Карасева Sport24.ru.
Помимо Карасева на ЧМ-2018 будут работать еще девять главных арбитров из Европы — немец Феликс Брых, турок Джюнейт Чакыр, голландец Бьорн Кёйперс, поляк Шимон Марциняк, испанец Антонио Мигель Матеу Лаос, серб Милорад Мажич, итальянец Джанлука Рокки, словенец Дамир Скомина и француз Клеман Тюрпен. Также судить игры чемпионата мира будет Равшан Ирматов из Узбекистана. Впервые за 80 лет на чемпионате мира не будет ни одного арбитра из Великобритании.
Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).
На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Свой первый матч на турнире команда проведет 14 июня. В матче-открытии в «Лужниках» соперником россиян станет Саудовская Аравия. 19 июня российская команда сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а завершит групповой этап в Самаре 25 июня матчем против Уругвая.
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