РФС уточнил диагноз полузащитника сборной России Юрия Жиркова
3 июля 2018 19:12
122
Точный срок восстановления в данный момент назвать нельзя. Футболист будет проходить лечение в расположении сборной.
Жирков получил травму в первом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии. Он вышел на поле в игре с Египтом, однако матч с Уругваем пропустил. До игры 1/8 финала против Испании полузащитник тренировался индивидуально.
В матче с Испанией Жирков смог отыграть только до перерыва. В начале второго тайма на замену вместо него вышел Владимир Гранат.
На пресс-конференции после матча Станислав Черчесов рассказал, что футболист выбыл из строя до конца турнира. В лучшем случае он сможет сыграть в финале, если сборная России туда дойдет.
Кроме Жиркова, не тренируется с командой и Александр Самедов. Он занимается по индивидуальной программе после проведенного мониторинга функционального состояния.
Сборная России сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии. Матч состоится в Сочи 7 июля в 21.00.
Фото: Globallookpress.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
3 июля 2018 19:12
У него воспаление сухожилия мышцы голени. ЧМ-2018
121
3 июля 2018 18:47
А ее болельщики забирали свой и соседский мусор после каждого матча, в каком бы городе они не находились. ЧМ-2018
166
3 июля 2018 12:49
Эта страна примет ЧМ по футболу в 2022 году. ЧМ-2018
203
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7312
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7835
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7656
Спорт в регионе
3 июля 2018 15:53
Спорт в регионе
143
3 июля 2018 12:58
Он станет вторым подобным в областном центре. Спорт в регионе
175
2 июля 2018 12:33
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева. Спорт в регионе
246
2 июля 2018 09:55
Он дал полезные рекомендации ребятам и наставил на новые победы. Спорт в регионе
180
1 июля 2018 14:57
В 16:00 там начинается акция "Забей гол,фанат!". Спорт в регионе
372
1 июля 2018 14:48
Спорт в регионе
330
30 июня 2018 18:55
Они прошагали по дорожке стадиона «Труд» 12 часов подряд. Спорт в регионе
460
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
171
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1653
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2104
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
752
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
846
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
243
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2273
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1393
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2589
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
148
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
523
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
812
Мероприятия