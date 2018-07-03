РФС уточнил диагноз полузащитника сборной России Юрия Жиркова

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Точный срок восстановления в данный момент назвать нельзя. Футболист будет проходить лечение в расположении сборной.Жирков получил травму в первом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии. Он вышел на поле в игре с Египтом, однако матч с Уругваем пропустил. До игры 1/8 финала против Испании полузащитник тренировался индивидуально.В матче с Испанией Жирков смог отыграть только до перерыва. В начале второго тайма на замену вместо него вышел Владимир Гранат.На пресс-конференции после матча Станислав Черчесов рассказал, что футболист выбыл из строя до конца турнира. В лучшем случае он сможет сыграть в финале, если сборная России туда дойдет.Кроме Жиркова, не тренируется с командой и Александр Самедов. Он занимается по индивидуальной программе после проведенного мониторинга функционального состояния.Сборная России сыграет в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии. Матч состоится в Сочи 7 июля в 21.00.Фото: Globallookpress.com