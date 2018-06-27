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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Путин выразил желание посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Россия и Испания

27 июня 2018 20:40
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«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — рассказал президент.
Владимир Путин намерен посмотреть матч Россия — Испания, который пройдет в воскресенье, 1 июля, однако не уверен, что сможет увидеть его вживую, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — рассказал президент.

Путин лично посетил первый матч, сыгранный Россией на ЧМ-2018, — игру против Саудовской Аравии 14 июня. Путин наблюдал за ходом игры вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также президентом ФИФА Джанни Инфантино. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российских игроков.

Как Путин реагировал на голы во время матча-открытия ЧМ. Фоторепортаж

Как рассказал позднее тренер россиян Станислав Черчесов, после игры Путин позвонил ему, поздравил и попросил поблагодарить футболистов за победу.

Матч России с Египтом президент посмотреть не смог, потому что во время игры возвращался на самолете из Минска. О результатах ему сообщили сразу после приземления в Москве. По словам пресс-секретаря государства, итоги матча (Россия выиграла у Египта со счетом 3:1) Путина порадовали. «Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно», — рассказал Песков.


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Комментарии



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27 июня 2018  20:40
«Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — рассказал президент.
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