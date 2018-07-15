Путин пообещал комфортный визовый режим для полюбивших Россию болельщиков
15 июля 2018 14:07
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Путин обратился к гостям гала-концерта с приветственным словом, в котором подвел итоги завершающегося мундиаля. В частности, президент подчеркнул, что Россия основательно и ответственно готовилась к ЧМ. «И мы искренне рады, что он удался», — констатировал глава государства.
Отдельно Путин остановился на болельщиках, которые приехали поддержать свои сборные. По словам президента, они «представили все многообразие международной футбольной семьи». «Но главное — показали самые лучшие ее качества: дружелюбие, духовное единство, верность спортивным принципам, идеалам равноправия и взаимного уважения», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что иностранные болельщики не раз говорили, что хотели вновь вернуться в Россию, привести свои семьи и друзей. «Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более что потенциал у этого знакомства неисчерпаем», — пообещал президент. Он подчеркнул, что Россия велика и самобытна, а ее граждане открыты для общения, дружбы и сотрудничества.
Путин отметил, что в адрес России и российского народа гостями ЧМ-2018 были сказаны миллионы добрых слов. «Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения», — сказал он.
Глава ФИФА Джанни Инфантино в свою очередь поблагодарил футболистов, тренеров, судей и болельщиков со всех стран мира. «Спасибо русским людям, волонтерам, всем, кто работал над тем, чтобы этот чемпионат мира был так успешен», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Инфантино, во время проведения чемпионата мира случились две вещи. «Во-первых, Россия стала настоящей футбольной страной», — сказал он. «Спасибо за это сборной России со Станиславом Черчесовым и Игорем Акинфеевым, за те эмоции, которые они подарили, не только своим болельщикам, но и всем любителям футбола», — добавил он. «Во-вторых, это представление мира о России», — продолжил глава ФИФА. Он отметил, что чемпионат смотрели около 4 млрд человек. «Многие видели красоту, культурное и исторической богатство России. Мир узнал об этом. Все вместе это сделало чемпионат мира в России лучшим в истории», — заявил Инфантино.
Чемпионат мира по футболу заканчивается в воскресенье, 15 июля. Финальный матч с участием сборных Франции и Хорватии состоится на стадионе «Лужники». Сборная России впервые в истории смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии по пенальти.
Фото: скриншот с видео «Первого канала»/РБК
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