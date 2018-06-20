Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ по футболу из-за рабочего графика, сообщал Песков

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«В настоящий момент в планах президента нет [посещения матчей ЧМ]. Не позволяет ему рабочий график. Но вместе с тем ничего исключать нельзя», — сказал он.Путин наблюдал за игрой сборной России против Саудовской Аравии на матче открытия чемпионата мира 14 июня. Игра закончилась победой сборной России со счетом 5:0. На матче также присутствовали саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и глава FIFA Джанни Инфантино.ЧМ-2018 по футболу проходит до 15 июля в 11 российских городах.