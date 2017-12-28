Путин поддержал идею "Аэрофлота" перевозить болельщиков сборной РФ на ЧМ-2018 за 5 рублей

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"Перевезем не бесплатно — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на пятерку", — произнес Савельев.Он уточнил, что будут перевезены все российские болельщики по сети маршрутов "Аэрофлот" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за 5 рублей (включая таксы и сборы) в одну сторону."Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", — сказал Савельев."Хорошо", — ответил Путин.фото: kremlin.ru