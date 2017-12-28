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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Путин поддержал идею "Аэрофлота" перевозить болельщиков сборной РФ на ЧМ-2018 за 5 рублей

28 декабря 2017 23:33
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Будут перевезены все российские болельщики по сети маршрутов
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, российский лидер Владимир Путин поддержал идею авиакомпании "Аэрофлот", которая готова за 5 рублей перевозить болельщиков сборной России во время чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с главой компании Виталием Савельевым.

"Перевезем не бесплатно — за пять рублей. Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на пятерку", — произнес Савельев.

Он уточнил, что будут перевезены все российские болельщики по сети маршрутов "Аэрофлот" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за 5 рублей (включая таксы и сборы) в одну сторону.

"Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", — сказал Савельев.

"Хорошо", — ответил Путин.


фото: kremlin.ru
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Комментарии



ЧМ-2018
28 декабря 2017  23:33
Будут перевезены все российские болельщики по сети маршрутов
Путин поддержал идею "Аэрофлота" перевозить болельщиков сборной РФ на ЧМ-2018 за 5 рублей
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