Путин не пойдет на матч Россия — Испания, который пройдет в воскресенье, 1 июля
29 июня 2018 23:40
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«График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу», — пояснил Песков.
Он добавил, что тем не менее глава государства будет болеть за сборную России.
Также Песков сообщил, что у российских властей «нет специальной задумки» приглашать президента США Дональда Трампа на финальный матч. Он добавил, что для посещения матчей чемпионата специальных приглашений не требуется.
Ранее президент заявил, что собирается смотреть матч. «Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю», — говорил он.
Путин присутствовал на первом матче с участием сборной России. Тогда команда обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
Матч Россия — Египет, закончившийся со счетом 3:1, президент посмотреть не мог, поскольку в это время возвращался на самолете из Минска. О результатах ему сообщили сразу после приземления. «Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно», — рассказывал Песков.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. 1 июля сборная России встретится в 1/8 финала с командой Испании на московском стадионе «Лужники».
Фото: Global look press
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