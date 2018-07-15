Pussy Riot заявили, что именно ее участники выбежали на поле «Лужников» во время финального матча ЧМ-2018
15 июля 2018 21:26
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Как сообщает агентство Reuters, одного из выбежавших остановил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен и задерживал его до того момента, пока не подоспели сотрудники службы безопасности.
Выбежавшие на поле были в полицейской форме. В официальном Twitter Pussy Riot появилось сообщение о том, что на поле выбегали представители этой панк-группы. «Четверо участников Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу», — написал автор сообщения.
Одна из участниц Pussy Riot Ольга Курачева заявила Reuters, что была среди выбегавших на поле. По ее словам, она задержана полицией и доставлена в отделение.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не располагают информацией об акции Pussy Riot в «Лужниках». «Сегодня во второй половине матча на БСА «Лужники» трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции», — говорится в официальном заявлении столичной полиции.
В оргкомитете чемпионата мира в России, а также в пресс-службе спорткомплекса «Лужники» не стали комментировать РБК случившееся.
Это не первый случай, когда посторонние выбегают на поле во время чемпионата мира по футболу. В 2010 году во время финального матча первенства планеты в южноафриканском Йоханнесбурге мужчина в футболке с антирасистским лозунгом выскочил на газон и попытался добежать до выставленного на бровке Кубка мира. В результате он был задержан.
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