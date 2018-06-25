Прямо сейчас болельщики развлекаются и ждут нашу любимую сборную, которая уже едет на стадион

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Пока сборная России едет на стадион "Самара Арена" их болельщики весело проводят время.Болельщики из Уругвая в ожидании своей команды на "Самара Арене"."Дорогие самарцы и гости города! Выкладывайте свои фотографии в соцсети, и особенно в твиттер с хэштегами сегодняшнего дня: #РоссияУругвай", - сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.