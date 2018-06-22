Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» перед началом матча сборных России и Уругвая 25 июня

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Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM, будет подготовлена фотозона со стендом с флагами стран, играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд похож на стол для пинг-понга, который был разработан с учётом законов математики и физики. Но для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова – как это и бывает в футболе.Кроме того, болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указывается дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограничено.На стадионе «Самара Арена» в день матча Россия-Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будет звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров.Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, в день матча проезд в них бесплатный при наличии билета и FAN ID.Обращаем внимание на маршруты и их остановки:Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции). Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»Движение: Аэропорт – стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах!Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадьПромежуточная остановка: Барбошина поляна.Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.Автобус делает остановку только на конечных пунктах!Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр - СТАДИОН»Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадьАвтобус делает остановку только на конечных пунктах!Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков - СТАДИОН»Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»Движение: Терминал 1 – Терминал 2.Маршрутный перечень шаттлов доступен в формате картинки: https://yadi.sk/i/tCm7kNCy3YFwqVОбращаем внимание, что проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт.Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона Самара Моторс напротив ул. Алма-Атинской.Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионная, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу, сообщает пресс-служба облправительства.