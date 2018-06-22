Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он с протезом пилотировал самолет По-2, и совершил 60 боевых вылетов.
В Туле на 96-м году жизни умер Иван Леонов — ветеран ВОВ, единственный боевой летчик, воевавший в небе с ампутированной рукой
Они потребовали отстранить от работы Хорхе Сампаоли.
Аргентинские футболисты хотят провести последний групповой матч чемпионата мира под руководством другого тренера
Самарский спортсмен Павел Сухов завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию
Самарский спортсмен Павел Сухов завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию
По словам Мединского, практика поддержки «многочисленных «Елок» не всегда себя оправдывает.
Кинофраншизам, начиная с третьего фильма перестанут выдавать безвозвратные средства
По мнению Ассоциации футбола республики, нарушения рефери допустил в моменте с автоголом защитника Ахмеда Фатхи и когда в штрафной упал нападающий Марван Мохсен. Матч завершился в пользу сборной России со счетом 3:1.
По мнению Египетской футбольной ассоциации, в матче Россия — Египет были допущены судейские ошибки
Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол.
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» перед началом матча сборных России и Уругвая 25 июня
По словам главы региона, фронтовики и труженики тыла навсегда останутся для россиян высочайшим образцом патриотизма, стойкости и силы духа.
Более 1 000 самарцев приняли участие в возложении цветов в День памяти и скорби
Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена, будет осуществляться по спецпропускам.
В дни проведения матчей ЧМ в Самаре будет организовано движение специальных шаттлов и скоростного трамвая для болельщиков
сегодня  Пятница, 22 июня, 21:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/06:
USD 63.79
0.17
EUR 73.69
0.08
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» перед началом матча сборных России и Уругвая 25 июня

22 июня 2018 19:58
163
Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол.
25 июня, в понедельник, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч группового этапа ЧМ-2018 между сборными Уругвая и России. Входные ворота для зрителей откроются в 15.00. Для болельщиков подготовлена разнообразная развлекательная программа для всех возрастов.

Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 ЗабивакойTM, будет подготовлена фотозона со стендом с флагами стран, играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд похож на стол для пинг-понга, который был разработан с учётом законов математики и физики. Но для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова – как это и бывает в футболе.

Кроме того, болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указывается дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограничено.

На стадионе «Самара Арена» в день матча Россия-Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будет звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров.

Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона «Самара Арена» с 14.00. Напоминаем, в день матча проезд в них бесплатный при наличии билета и FAN ID.

Обращаем внимание на маршруты и их остановки:

Автобусный маршрут S1 «Аэропорт – Стадион – Главный билетный центр – Центр выдачи FUN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков».
Движение: Аэропорт – стадион – Московское шоссе – Главный билетный центр – Центр выдачи FAN ID – Ж/д вокзал – Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции). Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ «Сила спорта» (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).

Автобусный маршрут S1к «Аэропорт – Стадион»
Движение: Аэропорт – стадион. Автобус делает остановку только на конечных пунктах!

Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») – Стадион - Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион – Московское шоссе – проспект Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь
Промежуточная остановка: Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S2k «СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) – СТАДИОН»
Движение: Парковка ТЦ МЕГА – стадион.
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!

Автобусный маршрут S3 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Главный билетный центр - СТАДИОН»
Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ «АМБАР» - Южное шоссе – ул. Авроры – Московское шоссе – стадион.
Промежуточные остановочные пункты: Автостанция Аврора, Центральный автовокзал, ТЦ «Парк Хаус» (Главный билетный центр).

Автобусный маршрут S4 «ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) – Фестиваль болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь
Автобус делает остановку только на конечных пунктах!

Трамвайный маршрут S5 «Ж/Д ВОКЗАЛ – Фестиваль болельщиков - СТАДИОН»
Движение: Ж/д вокзал – ул. Красноармейская – ул. Галактионовская – ул. Полевая – пр.Ленина – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – Московское шоссе – стадион. Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S7 «СТАДИОН – Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»
Движение: Стадион – Московское шоссе – пр. Кирова – ул. Ново-Садовая – ул. Полевая – Самарская площадь.
Промежуточные остановочные пункты: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»
Движение: Терминал 1 – Терминал 2.

Маршрутный перечень шаттлов доступен в формате картинки: https://yadi.sk/i/tCm7kNCy3YFwqV

Обращаем внимание, что проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт.

Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона Самара Моторс напротив ул. Алма-Атинской.

Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионная, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу, сообщает пресс-служба облправительства.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 июня 2018  21:03
Они потребовали отстранить от работы Хорхе Сампаоли.
Аргентинские футболисты хотят провести последний групповой матч чемпионата мира под руководством другого тренера
Они потребовали отстранить от работы Хорхе Сампаоли.   ЧМ-2018
24
22 июня 2018  20:12
По мнению Ассоциации футбола республики, нарушения рефери допустил в моменте с автоголом защитника Ахмеда Фатхи и когда в штрафной упал нападающий Марван Мохсен. Матч завершился в пользу сборной России со счетом 3:1.
По мнению Египетской футбольной ассоциации, в матче Россия — Египет были допущены судейские ошибки
По мнению Ассоциации футбола республики, нарушения рефери допустил в моменте с автоголом защитника Ахмеда Фатхи и когда в штрафной упал нападающий Марван... ЧМ-2018
140
22 июня 2018  19:58
Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид маленького тенниса и футбола – Текбол.
Программа развлечений для болельщиков на стадионе «Самара Арена» перед началом матча сборных России и Уругвая 25 июня
Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру – гибрид... ЧМ-2018
162
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7251
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7782
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7610
Весь список
Спорт в регионе
22 июня 2018  20:55
Самарский спортсмен Павел Сухов завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию
Самарский спортсмен Павел Сухов завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию
  Спорт в регионе
43
21 июня 2018  20:37
Коза Забияка верно предсказала исход матча Дания-Австралия -ничья 1:1
Коза Забияка верно предсказала исход матча Дания-Австралия -ничья 1:1
  Спорт в регионе
471
21 июня 2018  19:11
Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России
"Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил... Спорт в регионе
288
21 июня 2018  11:40
Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России
Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России
Об этом заявил президент клуба Максим Симонов на сайте клуба.  Спорт в регионе
231
20 июня 2018  16:56
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей на «Первом канале» заявил Василий Уткин.
Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале»
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей... Спорт в регионе
343
20 июня 2018  09:50
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки. Спорт в регионе
236
20 июня 2018  09:04
Самарцев и гостей города приглашают заняться спортом на набережной
Самарцев и гостей города приглашают заняться спортом на набережной
Работают площадки для разных видов спорта. Спорт в регионе
235
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
428
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
522
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
94
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
63
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
60
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
588
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
57
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
458
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
747
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
911
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
647
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
2009
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет торжественный митинг, посвященный памяти Николая Кузнецова
Мобильная лаборатория СПИД-центра проведёт экспресс-тестирование самарцев на ВИЧ в парке Гагарина
В Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда