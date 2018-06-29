Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава региона осмотрел и сам ФОК - долгострой, открытия которого ждали 10 лет.
В Исаклинском районе Дмитрий Азаров побывал на Спартакиаде работающей молодежи в местном ФОК "Победа"
Здесь предприятие
Дмитрий Азаров осмотрел сельхозугодия Сергиевского района
"Новокуйбышевский завод масел и присадок ‏отмечает своё 20-летие
"Новокуйбышевский завод масел и присадок ‏отмечает своё 20-летие
В 18.00 начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Испании и России.
Программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Самаре на 1 июля
А значит, не достигли параметров, обозначенных в майских президентских указах 2012 года.
Зарплаты работников почти половины российских культурных учреждений не достигли 100% от средней по региону
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Тольяттинского предпринимателя чуть не выдворили за пределы РФ
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
В Самарской области работают 19 центров здоровья.
350 пар «не дошли до ЭКО», потому что долгожданная беременность наступила после визита в центр здоровья
сегодня  Пятница, 29 июня, 22:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/06:
USD 62.76
-0.53
EUR 72.99
-0.1
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Программа фанфеста на площади Куйбышева на 30 июня

29 июня 2018 18:26
188
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.
В субботу, 30 июня, программа на площади имени Куйбышева стартует в 16.00.

Выступят «Кирилл да Марья шоу», «Бит Бокс и вело шоу», а также шоу силачей «Русские Витязи».

На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.

В 18.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Аргентины.

С 20.05 – выступление группы Miracle Project, «Бит Бокс и вело шоу», «Русских Витязей» и группы «Санитарный день».

В 22.00 стартует игра Уругвай – Португалия. Команды этих стран выйдут на поле в Сочи.

С 23.50 – диджей-сет, который продлится до 0.45, сообщает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
29 июня 2018  19:24
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
Фото самарской матрешки в Инстаграм уругвайского нападающего Кавани набрало более 45 тысяч лайков
  ЧМ-2018
182
29 июня 2018  18:26
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.
Программа фанфеста на площади Куйбышева на 30 июня
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.  ЧМ-2018
188
29 июня 2018  11:29
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу Две команды остались без очков.
Названа худшая команда чемпионата мира по футболу
Две команды остались без очков. ЧМ-2018
234
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7293
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7820
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7643
Весь список
Спорт в регионе
29 июня 2018  14:01
В Самаре пройдет легкоатлетический кросс
В Самаре пройдет легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
174
29 июня 2018  13:00
В Самарской области пройдет парад Спорта
В Самарской области пройдет парад Спорта
На его организацию планируется потратить 3 млн рублей. Спорт в регионе
204
28 июня 2018  16:11
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали.
Самарские спортсмены завоевали бронзу всероссийской летней универсиады по самбо
По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 медали.  Спорт в регионе
297
28 июня 2018  16:05
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
Самарские спортсмены стали победителями Кубка России по пляжному теннису
  Спорт в регионе
291
28 июня 2018  15:45
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109 участников из 25 регионов страны.
Самарские спортсмены - призеры первенства России по бильярдному спорту
В Евпатории состоялось первенство России по бильярдному спорту среди мальчиков и девочек до 13 лет и юношей и девушек от 13 до 16 лет. Первенство собрало 109... Спорт в регионе
249
28 июня 2018  14:07
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт в регионе
399
28 июня 2018  13:48
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
У двух других наших спортсменов также призовые места. Спорт в регионе
268
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1961
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
665
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
745
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
188
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
129
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
137
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1266
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2479
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
121
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
505
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
792
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
958
Весь список

Мероприятия
В Самаре отпразднуют Сабантуй
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда