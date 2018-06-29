Программа фанфеста на площади Куйбышева на 30 июня

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Выступят «Кирилл да Марья шоу», «Бит Бокс и вело шоу», а также шоу силачей «Русские Витязи».На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.В 18.00 начнется эфир из Казани, где в борьбу вступят сборные Франции и Аргентины.С 20.05 – выступление группы Miracle Project, «Бит Бокс и вело шоу», «Русских Витязей» и группы «Санитарный день».В 22.00 стартует игра Уругвай – Португалия. Команды этих стран выйдут на поле в Сочи.С 23.50 – диджей-сет, который продлится до 0.45, сообщает пресс-служба облправительства.