Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 7 июля

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На сцене выступят силовое шоу «Русские витязи», Самарский духовой оркестр, Волжский народный хор.На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча.В 18.00 начнется трансляция со стадиона «Самара Арена», где в борьбу вступят сборные Швеции и Англии.С 20.00 – программа с участием группы Fruit Box, в 20.40 на сцену выйдет рэпер L’One.В 22.00 стартует игра Россия – Хорватия. Команды выйдут на поле в Сочи.С 23.50 до 0.45 – диджей-сет, передает пресс-служба облправительства.