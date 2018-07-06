Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 7 июля
6 июля 2018 19:20
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На сцене выступят силовое шоу «Русские витязи», Самарский духовой оркестр, Волжский народный хор.
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча.
В 18.00 начнется трансляция со стадиона «Самара Арена», где в борьбу вступят сборные Швеции и Англии.
С 20.00 – программа с участием группы Fruit Box, в 20.40 на сцену выйдет рэпер L’One.
В 22.00 стартует игра Россия – Хорватия. Команды выйдут на поле в Сочи.
С 23.50 до 0.45 – диджей-сет, передает пресс-служба облправительства.
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