Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 3 июля

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На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.В 18.00 начнется трансляция из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Швеции и Швейцарии.С 20.00 – программа с участием баяниста Дмитрий Храмкова и группы Therr Maitz.В 22.00 стартует игра Колумбия – Англия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве.С 23.50 до 0.45 – диджей-сет, передает пресс-служба облправительства.