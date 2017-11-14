Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября
14 ноября 2017 12:44
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Совсем скоро решится исход захватывающих баталий за последние путевки на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™, а 16 ноября в 12:00 по московскому времени на FIFA.com/bilet возобновятся продажи билетов на грандиозный футбольный праздник.
По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В рамках данного периода были поданы заявки на 3 496 204 билетов, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии нотариуса. Кроме того, FIFA также выявила ряд заявок на билеты, которые не могли быть допущены для участия в жеребьевке. Например, заявки на билеты на матчи команд, которые не квалифицировались на ЧМ-2018, а также заявки, поданные с нарушением общих правил (не более 4-х билетов на один матч, не более 7 матчей).
Большая часть заявок была подана российскими болельщиками, и по итогам случайной жеребьевки 57 процентов билетов было распределено болельщикам из России. Билеты, распределенные иностранным болельщикам, составляют 43 процента от общего числа распределенных билетов. В первую десятку в данном отношении вошли болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.
В рамках следующего периода продаж, который начнется 16 ноября в 12:00 по московскому времени и завершится 28 ноября, болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди на FIFA.com/bilet. При этом заявки будут обрабатываться моментально и билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты. Принимая во внимание повышенный спрос и возможность того, что билеты, оставшиеся после прошедшего периода продаж, могут быть проданы очень быстро, мы рекомендуем болельщикам совершать покупку сразу после старта продаж в порядке живой очереди.
Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения). Билеты можно приобрести при помощи банковской карты Visa, официального партнера FIFA в категории платежных услуг, или другими способами оплаты. Дополнительная информация о способах оплаты доступна здесь.
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