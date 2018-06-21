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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Президента FIFA Джанни Инфантино вновь прибыл в Самару на матч ЧМ-2018

21 июня 2018 17:25
24
Дмитрий Азаров вручил ему почётный знак за участие в подготовке и проведении ЧМ в Самарской области.
Второй матч ЧМ-2018 на "Самара Арене", и вновь регион принимает почётного гостя - Президента FIFA Джанни Инфантино.

Дмитрий Азаров вручил ему почётный знак за участие в подготовке и проведении ЧМ в Самарской области.

Пока такой знак только один, вскоре будет выпущена серия, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



ЧМ-2018
21 июня 2018  17:25
Дмитрий Азаров вручил ему почётный знак за участие в подготовке и проведении ЧМ в Самарской области.
Президента FIFA Джанни Инфантино вновь прибыл в Самару на матч ЧМ-2018
Дмитрий Азаров вручил ему почётный знак за участие в подготовке и проведении ЧМ в Самарской области.  ЧМ-2018
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21 июня 2018  16:26
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 Особенно зарубежным гостям понравилась игра в футбол в валенках, а также регби.   ЧМ-2018
147
21 июня 2018  16:14
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