Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила россиян за ЧМ-2018 на русском языке

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«Здравствуйте российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием! Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!» — сказала она по-русски.Грабар-Китарович посетит финальный матч ЧМ-2018 в Москве, в котором сборная Хорватии встретится со сборной Франции. Ранее Хорватия обыграла Россию в матче четвертьфинала чемпионата. В основное время команды сыграли вничью (2:2), однако хорватским игрокам удалось добиться победы в серии послематчевых пенальти.Президент Хорватии также присутствовала на этом матче. Она находилась в одной ложе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.