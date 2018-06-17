Президент FIFA Джанни Инфантино высоко оценил уровень подготовки Самары к ЧМ-2018

"Мы имели возможность поговорить на разные темы и, конечно, обсудить подготовку к чемпионату мира по футболу. Господин Инфантино отметил, что еще осенью прошлого гола он очень сильно переживал за наш стадион, за его готовность, и отметил, что в последние полгода стройка двигалась ударными темпами. Он сказал, что по большому счету этого даже не ожидал", - отметил Дмитрий Азаров."И, конечно было приятно услышать благодарность от Президента FIFA за то, что в итоге подготовка области, города и стадиона "Самара Aрена" состоялись на высшем уровне», - рассказал глава региона после матча, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.