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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

10 ноября 2017 10:00
29
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Он стал переосмыслением классики.
Он стал переосмыслением классики.

Компания adidas представила официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Новый мяч, созданный с привлечением новейших технологий и отличающийся новой конструкцией панелей, стал одновременно переосмыслением классики: adidas отдает дань памяти своему первому в истории официальному мячу Чемпионата мира по футболу. Мяч Telstar 18 вызывает в памяти незабываемые дни Чемпионата мира по футболу FIFA 1970™. Образы сыгравших там легендарных футболистов — Пеле, Герда Мюллера, Джачинто Факкетти, Педро Рочи и Бобби Мура — должны вдохновлять тех, кто в будущем году приедет в Россию, чтобы побороться за самый главный приз в мировом футболе.

«Мне посчастливилось познакомиться с этим мячом немного раньше, так что я уже «попробовал» его, - сказал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. - Мне понравилось в нем все: новый дизайн, цвета, все».

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Комментарии



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