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Представители оргкомитета «Россия-2018» и FIFA: Виден огромный прогресс в подготовке Самары к ЧМ-2018

21 марта 2018 17:01
120
Сегодня в Самаре важные гости - совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета
Сегодня в Самаре важные гости - совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018", которая проведет операционный визит на "Самара Арену". Строительство на финишной прямой! Уже 28 апреля наш стадион примет первый тестовый матч с участием "Крыльев Советов".

Виден огромный прогресс в подготовке Самары к ЧМ-2018 и нет сомнений, что "Самара Арена" будет сдана до конца апреля. Об этом журналистам заявили представители оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, проводящие инспекционный визит в наш город, сообщает МинСпорт СО в Твиттере.
 
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Представители оргкомитета «Россия-2018» и FIFA: Виден огромный прогресс в подготовке Самары к ЧМ-2018
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