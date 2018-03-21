Представители оргкомитета «Россия-2018» и FIFA: Виден огромный прогресс в подготовке Самары к ЧМ-2018

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Виден огромный прогресс в подготовке Самары к ЧМ-2018 и нет сомнений, что "Самара Арена" будет сдана до конца апреля. Об этом журналистам заявили представители оргкомитета «Россия-2018» и FIFA, проводящие инспекционный визит в наш город, сообщает МинСпорт СО в Твиттере.