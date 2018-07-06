После ЧМ-2018 энергопотребление "Самара Арены" вернётся на минимальный уровень

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По его словам, первым делом в рамках программы наследия будут завершены оставшиеся работы по стадиону «Самара Арена». Планируется, что они будут продолжаться до конца года.«Есть проект по стадиону, он должен быть в полном объёме реализован. Все функциональные объекты должны работать по нормальной схеме», — сообщил он журналистам.Маслов подчеркнул, что после завершения процедуры передачи спортивной арены региону, потребление энергии вернётся на минимальный уровень.«Если там будут проводиться соответствующие мероприятия, она также будет переводиться в нынешний режим, но в более ограниченном объёме. У нас резервы есть, вокруг тоже будет развиваться территория», — сказал он, передает пресс-служба облправительства.