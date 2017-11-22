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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Полпред президента в ПФО выразил обеспокоенность относительно готовности Самары к ЧМ-2018

22 ноября 2017 13:19
227
Полпред президента в ПФО выразил обеспокоенность относительно готовности Самары к ЧМ-2018 Он считает ситуацию с подготовкой к мундиалю в Самаре достаточно напряженной.
Он считает ситуацию с подготовкой к мундиалю в Самаре достаточно напряженной.

Михаил Бабич прокомментировал ход подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу в городах Поволжья.
Полпред президента в ПФО считает ситуацию с подготовкой к мундиалю в Самаре достаточно напряженной. Об этом сообщает ТАСС.
 «Там недавно работала очередная комиссия ФИФА, работали наши коллеги из Минстроя и Минспорта РФ. Делаем все возможное для того, чтобы те графики, которые установлены, были соблюдены при должном качестве работ», — резюмировал Михаил Бабич.

По словам полномочного представителя президента в ПФО, в Казани после Универсиады весь объем работ был практически завершен. В настоящий момент идет донадстройка под стандарты ФИФА. Также Михаил Бабич подчеркнул, что в Нижнем Новгороде работы по подготовке объектов к мундиалю идут в соответствии с графиком.
В Мордовии Михаил Бабич высоко оценил степень готовности объектов инфрастурктуры к предстоящему чемпионату мира по футболу, пишет «ФедералПресс».

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Комментарии



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22 ноября 2017  13:19
Полпред президента в ПФО выразил обеспокоенность относительно готовности Самары к ЧМ-2018 Он считает ситуацию с подготовкой к мундиалю в Самаре достаточно напряженной.
Полпред президента в ПФО выразил обеспокоенность относительно готовности Самары к ЧМ-2018
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