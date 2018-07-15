Я нашел ошибку
Главные новости: 
На 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия четыре человека выбежали на поле стадиона
Pussy Riot заявили, что именно ее участники выбежали на поле «Лужников» во время финального матча ЧМ-2018
Лучшим игроком финала был признан Антуан Гризманн.
Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая переиграла хорватов
Сегодня на площади Куйбышева выступит группа "Дискотека Авария" и состоится лазерное шоу
Сегодня на площади Куйбышева выступит группа "Дискотека Авария" и состоится лазерное шоу
Чемпионат мира по футболу 2018 в России прошел на высочайшем уровне – теперь очередь Катара.
Россия передала эстафету Катару
Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.
Кубок мира доставлен на стадион "Лужники", где пройдет финал ЧМ-2018
И попросила поддержать сборную ее страны в финале ЧМ-2018.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила россиян за ЧМ-2018 на русском языке
Парикмахер из Швеции Сара Йоханссон победила аэрофобию и стала пилотом
Парикмахер из Швеции Сара Йоханссон победила аэрофобию и стала пилотом
Один из пилотов выпустил красный дым вместо синего. Представитель армии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки
На авиашоу в Париже перепутали цвета флага Франции
сегодня  Воскресенье,15 июля, 23:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/07:
USD 62.29
0.08
EUR 72.47
-0.21
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая переиграла хорватов

15 июля 2018 21:04
304
Лучшим игроком финала был признан Антуан Гризманн.
Финальный матч чемпионата мира закончился со счетом 4:2 в пользу сборной Франции. Французы стали чемпионами во второй раз в истории, передает РБК.

Счет в матче, который прошел в «Лужниках», был открыт на 18-й минуте. Марсело Брозович сфолил против Антуана Гризманна недалеко от своих ворот, и сам же форвард и выполнил этот штрафной. После его подачи Марио Манджукич головой срезал мяч в свои ворота.

Хорваты отыгрались через 10 минут, также после штрафного. Лука Модрич отправил мяч на край штрафной, Шиме Врсалько переправил мяч в центр, Иван Перишич обыграл Нголо Канте и сильно пробил в дальний угол.

Сборная Хорватии имела преимущество в первом тайме, однако вперед еще до перерыва вышли французы. На 37-й минуте Перишич после подачи углового рукой задел мяч рукой, и арбитр Нестор Питана, просмотрев видеоповтор, назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Гризманн. Для француза гол стал уже четвертым на этом чемпионате.

Вскоре после перерыва преимущество сборной Франции выросло до двух мячей. На 59-й минуте мяч вылетел из хорватской штрафной к Полю Погба, и если первый удар француза заблокировал Лука Модрич, то вторым француз отправил мяч в сетку.

Еще через шесть минут французы довели счет до разгромного. Килиан Мбаппе дошел с мячом до чужой штрафной и так же, как и Погба, пробил в правый от Даниэля Субашича угол.

Счет 4:1 продержался всего три минуты. Почти сразу после гола Мбаппе французский вратарь Уго Льорис начал обыгрывать в своей штрафной Манджукича, ошибся, и хорват в одно касание переправил мяч в сетку, сделав счет 4:2.

После этого гола у хорватов было игровое преимущество, однако больше голов забить они не смогли. Финал стал самым результативным в истории с 1966 года — впервые за 52 года в решающем матче первенства было забито больше пяти голов.

Сборная Франции до финала не проиграла ни одного матча на ЧМ-2018. Французы досрочно обеспечили себе выход из группы, выиграв два стартовых матча, против сборных Австралии и Перу. В третьем туре команда Дидье Дешама сыграла вничью с Данией — матч завершился со счетом 0:0.

В 1/8 финала французы обыграли сборную Аргентины. Матч стал одним из самых результативных на турнире — французы победили со счетом 4:3. В четвертьфинале сборная Франции переиграла Уругвай со счетом 2:0, а в полуфинале оказалась сильней Бельгии — 1:0.

Хорваты на пути к финалу выиграли все шесть матчей. В группе они победили сборные Нигерии, Аргентины и Исландии и закончили первый этап с девятью набранными очками. В плей-офф до финала хорватам пришлось во всех трех матчах играть дополнительное время. В 1/8 и 1/4 финала хорваты победили только в серии пенальти, выбив, соответственно, сборные Дании и России. В полуфинале команда Златко Далича победила со счетом 2:1 англичан, при этом победный гол Марио Манджукич забил на 109-й минуте.

Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Харри Кейн, который забил шесть голов. При этом пять мячей англичанин отправил в ворота сборных Панамы и Туниса и в плей-офф забил только один гол — с пенальти в 1/8 финала против Колумбии.

До ЧМ-2018 сборная Франции становилась чемпионом мира лишь однажды — в 1998 году она победила на домашнем турнире. В 2006 году французы также вышли в финал чемпионата мира, но уступили по пенальти Италии.

Для Хорватии ЧМ-2018 стал лучшим в истории. До того команда лишь раз выходила в полуфинал — в 1998 году хорваты уступили будущим чемпионам французам.

Больше одного раза в истории чемпионами мира становились всего пять сборных. Сборная Бразилии выиграла пять титулов, немцы и итальянцы — по четыре и дважды на мировых первенствах побеждали сборные Аргентины и Уругвая.

Дидье Дешам выиграл чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Ранее подобное удавалось только немцу Францу Беккенбауэру и бразильцу Марио Загалло. Немец Руди Феллер выиграл чемпионат мира как игрок, однако как тренер он дошел только до финала. Дешам и Беккенбауэр на победных для своих команд чемпионатах мира были капитанами.


Фото: ТАСС







Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
15 июля 2018  21:26
На 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия четыре человека выбежали на поле стадиона
Pussy Riot заявили, что именно ее участники выбежали на поле «Лужников» во время финального матча ЧМ-2018
На 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия четыре человека выбежали на поле стадиона "Лужники". Они были оперативно... ЧМ-2018
295
15 июля 2018  21:04
Лучшим игроком финала был признан Антуан Гризманн.
Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая переиграла хорватов
 Лучшим игроком финала был признан Антуан Гризманн.  ЧМ-2018
303
15 июля 2018  19:00
Чемпионат мира по футболу 2018 в России прошел на высочайшем уровне – теперь очередь Катара.
Россия передала эстафету Катару
Чемпионат мира по футболу 2018 в России прошел на высочайшем уровне – теперь очередь Катара.   ЧМ-2018
290
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7384
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7901
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7707
Весь список
Спорт в регионе
14 июля 2018  13:56
Тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко дал наставнику российской команды Станиславу Черчесову несколько советов перед игрой с Саудовской Аравией. По словам Черчесова, они очень пригодились при подготовке к игре.
Перед матчем с командой Саудовской Аравии Черчесов консультировался со своим украинским коллегой Шевченко
Тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко дал наставнику российской команды Станиславу Черчесову несколько советов перед игрой с Саудовской Аравией.... Спорт в регионе
418
14 июля 2018  09:10
В Самаре пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту Он состоится на парковке ТК «Амбар».
В Самаре пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту
Он состоится на парковке ТК «Амбар». Спорт в регионе
367
13 июля 2018  20:50
«Мега-Лада» во Владивостоке уступила местному "Востоку" в гонке командного чемпионата России по спидвею
«Мега-Лада» во Владивостоке уступила местному "Востоку" в гонке командного чемпионата России по спидвею
  Спорт в регионе
396
13 июля 2018  17:34
Сборная Самарской области уверенно сыграла свои игры в группе и заняла 2 место, уступив команде Москвы только по разнице мячей.
Самарская команда - победитель первенства России по футболу среди девочек
Сборная Самарской области уверенно сыграла свои игры в группе и заняла 2 место, уступив команде Москвы только по разнице мячей.    Спорт в регионе
318
13 июля 2018  15:16
В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО. Программа фестиваля включает в себя спортивную и тестовую программы.
На форуме "iВолга" будут сдавать тесты ГТО
В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО. Программа фестиваля включает в себя спортивную и тестовую программы.  Спорт в регионе
263
13 июля 2018  15:00
Самарскую область представляли спортсмены школы бокса «Ринг» студенты Самарского государственного технического университета и студенты Самарского государственного социально-педагогического университета.
Боксеры школы "Ринг" стали бронзовыми призерами всероссийской универсиады в Омске
Самарскую область представляли спортсмены школы бокса «Ринг» студенты Самарского государственного технического университета и студенты Самарского... Спорт в регионе
286
13 июля 2018  14:56
В турнире приняли участие 372 спортсмена из 54 регионов страны.
Атлеты Самарской области выиграли 3 награды на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
В турнире приняли участие 372 спортсмена из 54 регионов страны.   Спорт в регионе
267
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
309
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
375
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
559
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2093
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2530
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1043
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
919
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
957
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2668
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1729
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2900
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
280
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в Струковский парк на концерт духового оркестра
На набережной в Самаре пройдет турнир по пенальти
В выходные слушаем духовой оркестр в Струковском саду
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда