Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая переиграла хорватов

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Счет в матче, который прошел в «Лужниках», был открыт на 18-й минуте. Марсело Брозович сфолил против Антуана Гризманна недалеко от своих ворот, и сам же форвард и выполнил этот штрафной. После его подачи Марио Манджукич головой срезал мяч в свои ворота.Хорваты отыгрались через 10 минут, также после штрафного. Лука Модрич отправил мяч на край штрафной, Шиме Врсалько переправил мяч в центр, Иван Перишич обыграл Нголо Канте и сильно пробил в дальний угол.Сборная Хорватии имела преимущество в первом тайме, однако вперед еще до перерыва вышли французы. На 37-й минуте Перишич после подачи углового рукой задел мяч рукой, и арбитр Нестор Питана, просмотрев видеоповтор, назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Гризманн. Для француза гол стал уже четвертым на этом чемпионате.Вскоре после перерыва преимущество сборной Франции выросло до двух мячей. На 59-й минуте мяч вылетел из хорватской штрафной к Полю Погба, и если первый удар француза заблокировал Лука Модрич, то вторым француз отправил мяч в сетку.Еще через шесть минут французы довели счет до разгромного. Килиан Мбаппе дошел с мячом до чужой штрафной и так же, как и Погба, пробил в правый от Даниэля Субашича угол.Счет 4:1 продержался всего три минуты. Почти сразу после гола Мбаппе французский вратарь Уго Льорис начал обыгрывать в своей штрафной Манджукича, ошибся, и хорват в одно касание переправил мяч в сетку, сделав счет 4:2.После этого гола у хорватов было игровое преимущество, однако больше голов забить они не смогли. Финал стал самым результативным в истории с 1966 года — впервые за 52 года в решающем матче первенства было забито больше пяти голов.Сборная Франции до финала не проиграла ни одного матча на ЧМ-2018. Французы досрочно обеспечили себе выход из группы, выиграв два стартовых матча, против сборных Австралии и Перу. В третьем туре команда Дидье Дешама сыграла вничью с Данией — матч завершился со счетом 0:0.В 1/8 финала французы обыграли сборную Аргентины. Матч стал одним из самых результативных на турнире — французы победили со счетом 4:3. В четвертьфинале сборная Франции переиграла Уругвай со счетом 2:0, а в полуфинале оказалась сильней Бельгии — 1:0.Хорваты на пути к финалу выиграли все шесть матчей. В группе они победили сборные Нигерии, Аргентины и Исландии и закончили первый этап с девятью набранными очками. В плей-офф до финала хорватам пришлось во всех трех матчах играть дополнительное время. В 1/8 и 1/4 финала хорваты победили только в серии пенальти, выбив, соответственно, сборные Дании и России. В полуфинале команда Златко Далича победила со счетом 2:1 англичан, при этом победный гол Марио Манджукич забил на 109-й минуте.Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Харри Кейн, который забил шесть голов. При этом пять мячей англичанин отправил в ворота сборных Панамы и Туниса и в плей-офф забил только один гол — с пенальти в 1/8 финала против Колумбии.До ЧМ-2018 сборная Франции становилась чемпионом мира лишь однажды — в 1998 году она победила на домашнем турнире. В 2006 году французы также вышли в финал чемпионата мира, но уступили по пенальти Италии.Для Хорватии ЧМ-2018 стал лучшим в истории. До того команда лишь раз выходила в полуфинал — в 1998 году хорваты уступили будущим чемпионам французам.Больше одного раза в истории чемпионами мира становились всего пять сборных. Сборная Бразилии выиграла пять титулов, немцы и итальянцы — по четыре и дважды на мировых первенствах побеждали сборные Аргентины и Уругвая.Дидье Дешам выиграл чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Ранее подобное удавалось только немцу Францу Беккенбауэру и бразильцу Марио Загалло. Немец Руди Феллер выиграл чемпионат мира как игрок, однако как тренер он дошел только до финала. Дешам и Беккенбауэр на победных для своих команд чемпионатах мира были капитанами.Фото: ТАСС