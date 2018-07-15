Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая переиграла хорватов
15 июля 2018 21:04
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Счет в матче, который прошел в «Лужниках», был открыт на 18-й минуте. Марсело Брозович сфолил против Антуана Гризманна недалеко от своих ворот, и сам же форвард и выполнил этот штрафной. После его подачи Марио Манджукич головой срезал мяч в свои ворота.
Хорваты отыгрались через 10 минут, также после штрафного. Лука Модрич отправил мяч на край штрафной, Шиме Врсалько переправил мяч в центр, Иван Перишич обыграл Нголо Канте и сильно пробил в дальний угол.
Сборная Хорватии имела преимущество в первом тайме, однако вперед еще до перерыва вышли французы. На 37-й минуте Перишич после подачи углового рукой задел мяч рукой, и арбитр Нестор Питана, просмотрев видеоповтор, назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Гризманн. Для француза гол стал уже четвертым на этом чемпионате.
Вскоре после перерыва преимущество сборной Франции выросло до двух мячей. На 59-й минуте мяч вылетел из хорватской штрафной к Полю Погба, и если первый удар француза заблокировал Лука Модрич, то вторым француз отправил мяч в сетку.
Еще через шесть минут французы довели счет до разгромного. Килиан Мбаппе дошел с мячом до чужой штрафной и так же, как и Погба, пробил в правый от Даниэля Субашича угол.
Счет 4:1 продержался всего три минуты. Почти сразу после гола Мбаппе французский вратарь Уго Льорис начал обыгрывать в своей штрафной Манджукича, ошибся, и хорват в одно касание переправил мяч в сетку, сделав счет 4:2.
После этого гола у хорватов было игровое преимущество, однако больше голов забить они не смогли. Финал стал самым результативным в истории с 1966 года — впервые за 52 года в решающем матче первенства было забито больше пяти голов.
Сборная Франции до финала не проиграла ни одного матча на ЧМ-2018. Французы досрочно обеспечили себе выход из группы, выиграв два стартовых матча, против сборных Австралии и Перу. В третьем туре команда Дидье Дешама сыграла вничью с Данией — матч завершился со счетом 0:0.
В 1/8 финала французы обыграли сборную Аргентины. Матч стал одним из самых результативных на турнире — французы победили со счетом 4:3. В четвертьфинале сборная Франции переиграла Уругвай со счетом 2:0, а в полуфинале оказалась сильней Бельгии — 1:0.
Хорваты на пути к финалу выиграли все шесть матчей. В группе они победили сборные Нигерии, Аргентины и Исландии и закончили первый этап с девятью набранными очками. В плей-офф до финала хорватам пришлось во всех трех матчах играть дополнительное время. В 1/8 и 1/4 финала хорваты победили только в серии пенальти, выбив, соответственно, сборные Дании и России. В полуфинале команда Златко Далича победила со счетом 2:1 англичан, при этом победный гол Марио Манджукич забил на 109-й минуте.
Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Харри Кейн, который забил шесть голов. При этом пять мячей англичанин отправил в ворота сборных Панамы и Туниса и в плей-офф забил только один гол — с пенальти в 1/8 финала против Колумбии.
До ЧМ-2018 сборная Франции становилась чемпионом мира лишь однажды — в 1998 году она победила на домашнем турнире. В 2006 году французы также вышли в финал чемпионата мира, но уступили по пенальти Италии.
Для Хорватии ЧМ-2018 стал лучшим в истории. До того команда лишь раз выходила в полуфинал — в 1998 году хорваты уступили будущим чемпионам французам.
Больше одного раза в истории чемпионами мира становились всего пять сборных. Сборная Бразилии выиграла пять титулов, немцы и итальянцы — по четыре и дважды на мировых первенствах побеждали сборные Аргентины и Уругвая.
Дидье Дешам выиграл чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Ранее подобное удавалось только немцу Францу Беккенбауэру и бразильцу Марио Загалло. Немец Руди Феллер выиграл чемпионат мира как игрок, однако как тренер он дошел только до финала. Дешам и Беккенбауэр на победных для своих команд чемпионатах мира были капитанами.
Фото: ТАСС
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