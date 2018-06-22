По мнению Египетской футбольной ассоциации, в матче Россия — Египет были допущены судейские ошибки

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«Рефери не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам, когда в штрафной упал Марван Мохсен. Должен был быть назначен пенальти. В дополнение к этому было также совершено нарушение в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи», — сказал он.Он подчеркнул, что ассоциация намерена отстаивать свои права и обжаловать решения судей.Сборные России и Египта играли в Санкт-Петербурге в минувший вторник, 19 июня. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу России. Встречу судил парагваец Энрике Касерес. Авторами голов стали полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба, еще один гол египтяне сами забили в свои ворота. Единственный гол в ворота российской сборной забил нападающий Мохамед Салах.Этот матч принес россиянам досрочное место в плей-офф. Египтяне же лишились шансов на выход в 1/8 финала ЧМ.Фото: Li Ga / Imago / ТАСС