По итогам 60 матчей из 64 Россия стала лучшей в защите

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Российская команда признана лучшей в защите с показателем 259 выносов, отборов и сейвов.Лучшей командой в атаке признана сборная Бразилии, которая провела 292 атаки, лучшими по передачам стали испанцы — 3120 успешных передач, а самой результативной признали бельгийскую команду — 14 забитых голов.Все данные приведены по состоянию, которое сложилось после 60 матчей чемпионата из 64, до начала полуфинальных матчей.В индивидуальных разрядах Роман Зобнин стал лучшим по пробегу — на его счету 62 км, а Денис Черышев, на счету которого четыре забитых мяча, занял третье место в списке лучших бомбардиров по системе «гол+пас».По четыре гола забили также Ромелу Лукаку (Бельгия) и Криштиану Роналду (Португалия), но Лукаку обошел Черышева за счет одной голевой передачи. Лидирует в рейтинге бомбардиров Харри Кейн (Англия) с результатом шесть голов.Российская команда заняла третье место по количеству забитых (11) и пропущенных (7) голов.На чемпионате мира 2018 года сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала. 7 июля она поборолась со сборной Хорватии за выход в полуфинал. Команды провели 120 минут в упорной борьбе, дополнительное время закончилось со счетом 2:2. В серии пенальти победила команда Хорватии.Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости