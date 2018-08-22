Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице

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Так, зарубежные болельщики, посетившие регион, высказались о положительном опыте пребывания на территории, высоком качестве гастрономических продуктов (рыба, мясо, пиво) и высоком уровне безопасности. Особый интерес и влияние на положительный опыт иностранных граждан вызвало географическое расположение Самары на реке Волга, уникальность туристического ресурса (набережная, речные прогулки). Значительная часть иностранных респондентов высказала желание вернуться в Россию в ближайшей перспективе.Отметили туристы и высокую готовность россиян оказать помощь в возникающих проблемных ситуациях, радушие и гостеприимство жителей Самарской области по сравнению с иными посещаемыми дестинациями.В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. В частности, горожане отмечают качественные изменения городского облика, развитие сферы гостеприимства, работу транспорта, корректность сотрудников органов правопорядка.Данные опроса общественного мнения представлены министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Напомним, ведомство осуществляло сопровождение болельщиков и консульских групп Австралии, Мексики, Швеции и Англии во время ЧМ-2018.