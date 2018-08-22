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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице

22 августа 2018 21:19
214
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
За время проведения ЧМ-2018 столицу 63-го региона посетили около полумиллиона туристов, в том числе из-за рубежа. Иностранные гости составили свой рейтинг привлекательности Самары и пожелали вернуться сюда вновь, передает smr2018.ru.

Так, зарубежные болельщики, посетившие регион, высказались о положительном опыте пребывания на территории, высоком качестве гастрономических продуктов (рыба, мясо, пиво) и высоком уровне безопасности. Особый интерес и влияние на положительный опыт иностранных граждан вызвало географическое расположение Самары на реке Волга, уникальность туристического ресурса (набережная, речные прогулки). Значительная часть иностранных респондентов высказала желание вернуться в Россию в ближайшей перспективе.

Отметили туристы и высокую готовность россиян оказать помощь в возникающих проблемных ситуациях, радушие и гостеприимство жителей Самарской области по сравнению с иными посещаемыми дестинациями.

В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. В частности, горожане отмечают качественные изменения городского облика, развитие сферы гостеприимства, работу транспорта, корректность сотрудников органов правопорядка.

Данные опроса общественного мнения представлены министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Напомним, ведомство осуществляло сопровождение болельщиков и консульских групп Австралии, Мексики, Швеции и Англии во время ЧМ-2018. 
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Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
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