Пицца «Дзюба» и булочка «Акинфеев»: бизнес подводит первые итоги ЧМ-2018

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Окончательные итоги — по продажам билетов (их можно приобрести вплоть до последнего финального матча 15 июля), количеству болельщиков и их тратам, окупаемости инвестиций и т.д. — ФИФА, оргкомитеты и власти будут подводить позднее. Но для многих футбольный праздник уже завершился, и РБК отвечает на вопрос: оправдал ли чемпионат надежды предпринимателей.Трафик в аэропортах — заоблачныйУвеличение числа пассажиров в даты проведения ЧМ-2018 зафиксировали все опрошенные РБК аэропорты городов, принимавших матчи (данные не предоставил только аэропорт Саранска). Самый большой поток пассажиров ожидаемо проходил через Москву и Санкт-Петербург, но дополнительный наплыв гостей для обеих столиц был не таким ощутимым. С 14 июня по 10 июля трафик в московских аэропортах Шереметьево и Внуково вырос на 14 и 17% к аналогичному периоду 2017-го. В целом Шереметьево планирует обслужить за время проведения игр 4,7 млн пассажиров, уточнил представитель аэропорта Роман Генис. В пресс-службе Домодедово пока не подводят итоги, лишь отмечают, что перевозки авиакомпаний-партнеров в период ЧМ выросли на 14,7%. В петербургском аэропорту Пулково пассажиропоток прибавил 11%, до 1,7 млн пассажиров. В аэропортах Сочи и Екатеринбурга (Кольцово) пассажиропоток увеличился на 18 и 19% соответственно: они обслужили 704,9 тыс. и 429,4 тыс. человек. Аэропорт Казани с 8 июня по 8 июля обслужил 415,8 тыс. пассажиров — это на 36,3% больше, чем годом ранее.Рекордами чемпионат обернулся для непривычных к такой нагрузке остальных городов, принимавших матчи. Международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород) в даты проведения матчей чемпионата принял 121,9 тыс. пассажиров — на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, аэропорт Ростова-на-Дону Платов — 257,8 тыс. пассажиров (рост на 51%), Самары — 349,5 тыс. человек (+40%), сообщили РБК в пресс-службе УК «Аэропорты регионов». На 40% вырос пассажиропоток в аэропортах Калининграда и Волгограда, во время проведения матчей они обслужили 157,4 тыс. и 132 тыс. пассажиров соответственно.Аэропорт Екатеринбурга трижды обновлял максимальный показатель суточного пассажиропотока: рекорд — 28 тыс. человек в итоге был зафиксирован 27 июня, в день матча Швеция — Мексика. В аэропорту Ростова-на-Дону рекорд — 19,7 тыс. человек — 23 июня, когда сборная Мексики сражалась с Южной Кореей, в аэропорту Самары — 2 июля, в день противостояния Бразилии и Мексики (18,4 тыс. пассажиров), в аэропорту Нижнего Новгорода — 9,5 тыс. человек 22 июня, на следующий день после игры сборных Хорватии и Аргентины.Постояльцев отелей «распугали»По данным компании JLL, за 2017 год и первую половину 2018-го в городах чемпионата мира появилось 5,6 тыс. так называемых брендированных (то есть относящихся к сетевым отельным группам) гостиничных номеров. В Саранске именно в рамках подготовки к мундиалю построили первые сетевые отели, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.«В большинстве городов новое гостиничное строительство было представлено небольшими отелями вместимостью менее 50 номеров, которые по формальным признакам под требования ФИФА не подходили, — говорит партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. — Если посчитать соответствующие стандартам гостиницы, то получится, что в городах не хватало бы более 40 тыс. номеров». Большие гостиницы, соответствующие всем стандартам ФИФА, не строились, потому что в «обычной жизни» они не были бы востребованы.«Не секрет, что загрузка гостиниц, построенных к какому-то крупному мероприятию — саммитам Шанхайской организации сотрудничества, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, юбилею города, — существенно снижалась после окончания мероприятия, — отмечает Смирнова. — Например, в Уфе после проведения ШОС в 2015 году загрузка качественных гостиниц снизилась до 35% в среднем по году, упала и средняя цена продажи номеров. В результате гостиниц, построенных специально к ЧМ, оказалось не так много, хотя, конечно, чемпионат подтолкнул активность инвесторов, в частности в Волгограде и Калининграде. В Саранске и других городах эта активность дополнительно стимулировалась мерами господдержки: область субсидировала ставку по кредиту и снижала налоги на недвижимость и землю в начальной стадии эксплуатации гостиницы».По данным Hospitality Income Consulting, в Екатеринбурге загрузка гостиниц составила в июне 72–74%. «При этом средняя доходность на номер была выше почти в два раза по сравнению с идентичным периодом прошлого года и достигла 4 тыс. руб. в сутки в сегменте трех-четырех звезд. С другой стороны, болельщики «распугали» гостей других категорий, что привело к падению почти на 20% показателей загрузки сразу после завершения мундиаля», — отметила гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.Квартиры съехалиС 14 июня жилье в российских городах через сервис Airbnb арендовали более 277 тыс. человек, из них 76% были иностранцами. Больше всего фанатов приехало из США, Мексики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу. Интерес был и со стороны внутренних туристов. После того как российская сборная показала хороший результат на групповом этапе, свыше 38 тыс. россиян забронировали жилье через Airbnb.Ставшая поводом для шуток ситуация с аномально высокими ценами на квартиры, которые предприимчивые жители городов сдавали гостям чемпионата, сразу после окончания игр стабилизировалась. Согласно данным «Авито Недвижимости»​, на последней неделе мундиаля средняя цена краткосрочной аренды квартир в городах — участниках ЧМ упала на 59% по сравнению с периодом начала игр. Исключением стал Сочи: открывшийся курортный сезон компенсировал отток болельщиков. Максимальное падение — в девять раз — зафиксировано в Волгограде, где средняя стоимость аренды сейчас составляет 2862 руб. в сутки против 25 844 руб. на 14 июня 2018 года.В Hospitality Income Consulting оценивают стоимость открытия 5,6 тыс. брендированных номеров в $600–750 млн. «Гостиницы будут окупаться 10–12 лет в большинстве случаев, а в некоторых — даже 16–18 лет, так как потребностей в таком номерном фонде после спортивного события в городе нет», — уверена Елена Лысенкова.Чтобы избежать такого сценария, в Саранске, например, сразу предусмотрели возможность альтернативного использования отелей в будущем. В городе по одному отелю открыли международные сети Mercure и Sheraton, выбрав сегменты четырех и пяти звезд соответственно. Но более скромные гостиницы, построенные к мундиалю, закроются. Например, более 400 номеров в гостиничном комплексе, построенном рядом со стадионом «Мордовия Арена», превратят в квартиры. Если три года назад планировалось, что это будет социальное жилье, теперь власти задумались о продаже номеров, чтобы вернуть затраты. «Как только чемпионат завершится, гостиницы, которые расположены рядом [со стадионом], будут продавать как квартиры. Мы стараемся оптимизировать все, что было сделано. Все объекты были построены с прицелом на будущее», — рассказывал глава республики Владимир Волков.По данным Colliers International, за последние 1,5 года в городах — участниках ЧМ была построена 31 гостиница международных брендов номерным фондом почти 7,6 тыс. номеров. Стоимость их открытия составила не менее 34 млрд руб. «В регионах новое предложение в основном сконцентрировано в среднем ценовом сегменте, где объем инвестиций без учета стоимости земли составляет 4,5–5,5 млн руб. на номер, в Москве же объемы инвестиций на номер гораздо выше. Окупаемость гостиниц будет напрямую зависеть от их местоположения: в городах с высоким уровнем деловой активности, таких как Москва и Петербург, срок окупаемости составит восемь—десять лет, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани — от 10 до 12 лет. В менее развитых с точки зрения туризма городах окупаемость может составить 12 и более лет», — отметил управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.Отельный рекордГруппа AccorHotels стала крупнейшим международным гостиничным оператором в стране по объему размещения в период проведения мундиаля: гостей, организаторов, участников и болельщиков принимали 32 отеля с общим номерным фондом около 5 тыс. комнат, расположенных в 10 из 11 городов проведения чемпионата, сообщил РБК региональный директор подразделения «AccorHotels Восток» Алексис Деларофф. ​По его словам, финальной статистики по размещению пока нет, но, по предварительным подсчетам, общий объем размещения в отелях группы составил около 150 тыс. номеро-ночей.«Усы надежды» для рестораторов и ретейлеров«Турнир запустил маховик региональной экономики», — ответил пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков на просьбу РБК оценить эффект ЧМ для региона. ​«Калининградский бизнес заработал на чемпионате. Подросла индустрия гостеприимства: гостиницы, общепит, уличная торговля и транспорт», — перечисляет Лысков. Практически идентичные комментарии о «высоком уровне обслуживания гостей», проведении «игр без единого нарекания по уровню организации», «росте узнаваемости региона», «работе на высокий балл» и «результатах, которыми гордится вся Россия», в РБК поступили практически из всех администраций городов, принимавших чемпионат. «Чемпионат дал нам главный урок — нет ничего невозможного! — передала администрация слова главы Республики Мордовия Владимира Волкова. — Вместе с вами мы доказали всему миру, что даже небольшой город способен на очень большие дела, может достойно справиться с событием мирового масштаба. Мы поверили в себя и в свои силы, мы все стали другими!»Коммерческий успех чемпионата для сфер, с которыми чаще всего сталкивались гости (общепит, розничная торговля), зафиксировали все города. В администрации Краснодарского края даже подсчитали: если раньше среднестатистический гость курортов региона (период проживания — 12 суток) за отпуск заходил в «объекты питания» только два-три раза в неделю, то в период чемпионата — пять-шесть раз, а загрузка «учреждений культурно-развлекательной сферы» выросла более чем на 89%.Согласно данным регионов, в среднем оборот в розничных сетях в период чемпионата увеличивался на 20–40%. Ожидаемо рекордные цифры показала категория товаров с футбольной символикой — их продажи увеличились в 20 раз, подсчитал производитель онлайн-касс «Эвотор» на основе данных с 300 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (магазины, кафе, рестораны). Среднедневной оборот по таким товарам составил 7,5 млн руб., средний чек — 1238 руб.Одним из самых популярных товаров стали русские кокошники — оборот по России вырос в 16 раз, средний чек составил 930 руб. ​Всплеск продаж кокошников пришелся на 1 июля, день матча Россия — Испания, а пик продаж — на 6 и 7 июля, канун матча Россия — Хорватия. Города — лидеры по росту продаж сувениров — Москва, Ростов-на-Дону, Казань и Калининград.По оценке «Эвотора», оборот ресторанов и кафе по всей России вырос на 16%, при этом количество чеков выросло на 10%, а средний чек — на 5%. При этом в городах проведения чемпионата оборот общепита прибавил 31%, количество чеков — 22%, а средний чек — 8%. Отдельно аналитики «Эвотора» отмечают, что в ассортименте точек питания стали появляться товары с актуальными тематическими названиями: ребрышки «Усы надежды», пицца «Дзюба», булочка «Акинфеев». Оборот пива по всей России вырос на 42%, при этом пик продаж наблюдался в субботу, 7 июля, — день матча Россия — Хорватия. Оборот пива в городах чемпионата вырос на 34%. Оборот крепкого алкоголя по России вырос на 6,8%, по городам чемпионата — на 12%.Ростовские бары — +675%Согласно расчету «Первый ОФД», сделанному специально для РБК, оборот баров показал самую заметную динамику прироста среди всего сегмента общепита — на 51% по всем городам — участникам чемпионата. Максимальный рост — на 675% — показали бары Ростова-на-Дону, на 187% выросли обороты таких заведений в Самаре, в Сочи и Калининграде — на 86 и 81% соответственно.Ажиотаж вокруг чемпионата в некоторых городах приводил к расширению розничных сетей и ресторанов. Если в Москве чемпионат мира не оказал существенного влияния на заполняемость и ставки в стрит-ретейле, то в Санкт-Петербурге, напротив, открылось максимальное количество новых кафе и ресторанов, приводит данные JLL. Во втором квартале 2018 года на основных торговых улицах города открылось 50 кафе и ресторанов.Рост выручки в ресторанах, куда приходили болельщики, составил около 30% в зависимости от локации, рассказывает финансовый директор «Росинтер Ресторантс Холдинг» (управляет сетями TGI Fridays, «IL Патио», «Шикари», «Планета суши» и другими) Алексей Шорохов. При этом в центрах городов, где проходили матчи, продажи выросли более чем в два раза, добавляет он. По словам Шорохова, обычно в таких ресторанах во время и после матчей болельщики занимали 90–100% от всей посадки. Наибольшей популярностью пользовались американский TGI Fridays и итальянский «IL Патио».Жалобная книгаВ период проведения чемпионата Роспотребнадзор запустил специальный Единый информационный центр, где обратившиеся могли получить консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей. В итоге к его помощи прибегли более 2 тыс. человек, сообщили РБК в службе. Больше всего обратившихся — из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгоградской и Нижегородской областей.Такси: двукратный рост заказовРост доходов во время чемпионата могли зафиксировать сервисы такси, однако их представители неохотно рассказывают о своих достижениях. Один из наиболее популярных российских агрегаторов «Яндекс.Такси» зафиксировал пятикратный рост количества загрузок англоязычной версии приложения, рассказал РБК представитель компании. Число заказанных через это приложение поездок в городах проведения ЧМ выросло в два раза, отметил он.Сервис «Максим» продвигал свои услуги в аэропортах и гостиницах и размещал рекламу в соцсетях. У него есть версия приложения на английском языке, а также возможность связаться по телефону с англоязычным оператором. По словам представителя компании, количество заказов в городах, принимающих матчи, в период чемпионата выросло в среднем на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост показал Санкт-Петербург (на 167%), Нижний Новгород (123%) и Москва (102%), тогда как в Калининграде и Саранске количество заказов увеличилось на 2 и 1% соответственно. Рекордное количество вызовов пришлось на столицу во время игры Россия — Испания (1 июля).Рост происходил и за счет российских пользователей. В частности, у столичного сервиса «Ситимобил» нет англоязычной версии приложения, но и в этой компании отметили, что 8 июля заказов было больше на 61% по сравнению с неделей до начала чемпионата. По словам представителя компании, наплыв болельщиков начался за пару дней до старта соревнований, а пик пришелся на 24 июня, когда число обращений из трех московских аэропортов выросло на 65%, а с вокзалов — на 80%. По данным «Ситимобила», на период чемпионата мира средний чек вырос на 3%.Сотовая связь: золотой роумингВ конце июня «МегаФон» прогнозировал «серьезный» рост доходов от гостевого роуминга во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Перед началом чемпионата компания разместила рекламу на английском языке в аэропортах и других местах, где ее могут увидеть болельщики. Оператор выпустил специальный тарифный план Hello для гостей чемпионата и ожидал, что его покупатели временно увеличат абонентскую базу компании.Представитель «МегаФона» Юлия Дорохина не назвала, какое количество гостей чемпионата в итоге купили сим-карты оператора, как и число абонентов, оказавшихся в гостевом роуминге в этот период. Она лишь отметила, что в первые дни чемпионата мира около 6% болельщиков купили сим-карты оператора, а 94% продолжили пользоваться своими национальными сим-картами. «Переходили на российские сим-карты в основном болельщики из Коста-Рики, Нигерии и Панамы. Реже всего покупали российские сим-карты гости из Исландии, Японии и Южной Кореи», — говорит Дорохина. Всплеск подключений к сети оператора в гостевом роуминге пришелся на середину группового этапа чемпионата — с 19 по 23 июня. По данным «МегаФона», четверть абонентов-иностранцев общались с помощью звонков, остальные использовали только интернет. Мобильным интернетом в роуминге пользовался каждый третий иностранный болельщик. Больше всего разговаривали абоненты из США, Франции, Швеции, Израиля и Китая. Среди пользователей мобильного интернета доминировали гости из США, Китая, Бразилии, Израиля, Аргентины.В розничных салонах МТС в городах проведения ЧМ накануне и в дни матчей более 50% от общего объема продаж сим-карт приходилось на иностранных туристов, хотя обычно показатель в разы меньше, отметил представитель компании Алексей Меркутов, но абсолютные показатели не назвал. Наиболее активно сим-карты покупали болельщики из США, Китая, Перу, Аргентины, Бразилии и Саудовской Аравии. В среднем иностранный болельщик пользовался мобильным интернетом в сети МТС в полтора-два раза активнее, чем российский абонент. «На стадионах иностранные и российские болельщики генерировали интернет-трафик, который превышает средние показатели обычного дня как минимум в 2,5–3 раза», — сказал представитель оператора. Количество абонентов, которые пользовались услугами МТС в гостевом роуминге, он не назвал.По данным внутренней аналитики «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), количество гостевых роумеров с 14 июня по 7 июля выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом в мае 2018 года. Лидером по приросту стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Больше всего гостей, которые пользовались услугами связи в сети «ВымпелКома», приехали в Россию из США, Китая, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Финляндии, Мексики, Швеции и Аргентины. «В некоторых городах рост интернет-трафика был особенно впечатляющим: в Саранске объем переданных данных вырос в 123 раза», — отметил представитель «ВымпелКома». Продажи сим-карт «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) выросли более чем на 20% относительно месяца, предшествующего чемпионату, сказала представитель этой компании Ольга Галушина.​Фото: Группа «Хвастайся, Ярославль!» во ВКонтакте