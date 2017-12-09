Первый официальный матч на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сыграют 7 апреля 2018 года

96

«Крылья Советов» сыграют с клубом «Спартак-2». 28 апреля состоится игра с воронежским «Факелом». А 6 мая «Крылья Советов» проведут матч с «Кубанью» из Краснодара.В 2018-м году «Самара Арена» примет шесть игр мирового футбольного первенства – четыре матча группового этапа, матч одной восьмой и четвертьфинал. На групповом этапе кроме сборной России на его площадке сыграют команды Коста-Рики, Сербии, Австралии, Дании, Уругвая, Сенегала и Колумбии.