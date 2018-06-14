Первый гол на Чемпионате мира забил футболист сборной России
14 июня 2018 19:36
После углового удара, который разыграли российские футболисты, мяч отскочил к полузащитнику Александру Головину, который находился у штрафной саудовцев на левом фланге. Он увидел открывавшихся на дальней штанге Романа Зобинина и Газинского. Навес Головина замкнул Газинский, который послал мяч в дальний от вратаря саудовской сборной — Аль-Маюфа — угол. Так сборная России повела уже на 12-ой минуте.
После гола находящийся на трибунах президент Владимир Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. До матча Путин говорил саудовскому кронпринцу, что не может пожелать удачи сборной Саудовской Аравии, тот в ответ сказал, что будет доволен любым результатом.
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Фото: РБК
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