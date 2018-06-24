Первые матчи чемпионата мира по футболу оказались самыми результативными в истории

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Предыдущий рекорд был установлен в 1954 году. На ЧМ-1954 ни один из матчей не закончился нулевой ничьей, однако всего на первенстве было проведено 26 игр.Всего на ЧМ-2018 было забито уже 40 голов. В матче Бельгия — Тунис дубль сделал бельгиец Ромелу Лукаку, который догнал Криштиану Роналду в чемпионской гонке. Оба футболиста забили на старте первенства по четыре гола.Во втором тайме матча против Туниса Азар забил свой второй гол, а закончился матч со счетом 5:2. Он стал самым результативным на ЧМ-2018 — ранее шесть голов было забито в игре Португалия — Испания (3:3). Роналду в той встрече сделал хет-трик.Россия и Бельгия стали самыми результативными на данный момент командами чемпионата. Обе команды забили по восемь голов. Россияне выиграли у Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем победили Египет 3:1. Бельгийцы в первом матче выиграли у Панамы 3:0.