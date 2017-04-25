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Перед матчем «Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) на стадионе «Металлург» прошла тренировка медиков

25 апреля 2017 12:25
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Перед матчем «Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) на стадионе «Металлург» прошла тренировка медиков
Они будут работать на Чемпионате мира по футболу 2018.

Не только профессионально оказать первую помощь, но и совершить непростой забег по ярусам трибун «Самара Арены» с пострадавшим на носилках – время на каждое действие исчисляется в секундах, а их цена – здоровье и жизнь. Самарские врачи приступили к регулярным тренировкам на футбольных матчах, сообщает сайт облправительства.

Как только поступила просьба о помощи или замечен человек, которому она нужна, врачам нужно пробраться к нему через полные трибуны и, если понадобится, с помощью рации связаться с коллегами, чтобы на носилках транспортировать пострадавшего до медицинского пункта. За очередной тренировкой медицинских бригад 23 апреля на стадионе «Металлург» с любопытством наблюдали самарские болельщики, пришедшие на матч «Крылья Советов» – «Рубин». Реальных пострадавших не было, и на роль нуждающихся в помощи выбрали из самих медиков, однако это не повлияло на необходимость соблюдения временных и профессиональных нормативов.

«На стадионе мы оказываемся в новых условиях – врачам нужно быстро сориентироваться, суметь воспользоваться рацией, быстро найти на трибуне того, кому необходима помощь и в кратчайшее время прийти на помощь и в случае необходимости доставить пострадавшего в медпункт или машину скорой помощи. Для большинства наших врачей – это новые навыки. И здорово, что подготовка к ЧМ-2018 повысит уровень квалификации наших специалистов, это то самое наследие, которое будет служить всем жителям региона уже после мирового первенства, – подвел итоги тренировки главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм в Самаре Армен Бенян. – Весной следующего года планируем тренироваться уже на «Самара Арене» вместе со всеми участниками организации матчей, включая стюардов и волонтеров».

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Комментарии



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