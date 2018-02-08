Парник на «Самара Арене» в полном порядке, установлено 15 тысяч зрительских кресел
8 февраля 2018 19:43
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"Сегодня на стадионе "Самара Арена" работает Леонид Ставицкий, первый заместитель министра строительства РФ. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым они проводят совещание по завершению строительства объекта и подготовке исполнительной документации. Стадион меняется на глазах", - сообщает Департамент информационной политики СО в Твиттере.
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