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Парник на «Самара Арене» в полном порядке, установлено 15 тысяч зрительских кресел

8 февраля 2018 19:43
540
15 тысяч зрительских кресел установлено на стадионе «Самара Арена». Парник на стадионе в полном порядке. 

"Сегодня на стадионе "Самара Арена" работает Леонид Ставицкий, первый заместитель министра строительства РФ. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым они проводят совещание по завершению строительства объекта и подготовке исполнительной документации. Стадион меняется на глазах", - сообщает Департамент информационной политики СО в Твиттере.

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