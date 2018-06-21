Парк футбола ЧМ-2018 откроется сегодня на Красной площади в Москве
21 июня 2018 09:04
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Парк футбола чемпионата мира откроется сегодня на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, матчи и розыгрыши призов.
В церемонии открытия примут участие зампредседателя правительства России Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, коммерческий директор ФИФА Филип ле Флок.
На Красной площади также выставят Кубок чемпионата мира.
Вход в парк будет бесплатным для всех болельщиков. В Москве уже работает площадка Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, передает Радио Маяк.
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