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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

ПСО «Казань» могут подставить на 2 млрд рублей на стройке «Самара Арены»?

8 ноября 2017 20:51
138
Набрав крупную сумму авансов, субподрядчик «Стальмонтаж-Электросталь» фактически объявил себя банкротом, поставив под угрозу строительство арены для ЧМ-2018.
Как информирует РБК, контракт на строительство стадиона «Самара Арена» был заключен с ПСО «Казань» в 2014 году. Заказчиком строительства выступил ФГУП «Спорт-Инжиринг», сумма контракта составила 18,9 млрд рублей. Выбор генподрядчика объяснялся просто: ранее ПСО «Казань» выполняла строительство стадиона «Казань Арена», который на сегодняшний день является одним из лучших в стране, и ряд сложных спортивных объектов для Универсиады-2013 в Казани.

Для возведения купола стадиона «Самара Арена» компания «ПСО «Казань» в апреле 2015 года привлекла субподрядчика из Московской области, - компанию «Стальмонтаж-Электросталь», которая имела опыт выполнения крупных контрактов. Договор с ней подписывала близкая к «ПСО «Казань» структура, - компания «Татдорстрой» из Тюлячинского района Татарстана. Согласно двум договорам подряда и дополнительному соглашению к ним, обществу «Стальмонтаж-Электросталь» поручалось выполнить закладные детали пирамид, а также временные и постоянные конструкции кровли. Общая сумма договоров составила 2,9 млрд рублей, включая НДС.

Согласно договоренностям, генподрядчик должен был оплатить стоимость металлоконструкций и работ после исполнения всех обязательств. Однако, фактически «Татдорстрой» перечислил субподрядчику более 2,6 млрд рублей. Большая часть этих денег была выплачена компании «Курганстальмост» за материалы, поставленные в адрес «Стальмонтаж-Электросталь». Согласно актам выполненных работ, субподрядчик выполнил монтаж металлоконструкций на 87,8 млн рублей, еще одну партию актов на 101,7 млн рублей руководство «Татдорстрой» отказалось подписывать из-за завышения объемов работ и отсутствия исполнительной документации. На крупных стройплощадках споры между генподрядчиками и исполнителями не редкость, и, как правило, они решаются в рабочем порядке. Но дальнейшее события в Самаре пошли по необычному сценарию.

В июле некая компания «ВостокСтрой» обратилась в суд о взыскании с «Стальмонтаж-Электросталь» долга в 460,1 тыс. рублей и ответчик согласился с иском. Судебный процесс проходил в порядке упрощенного производства без вызова сторон и, что не маловажно, решение судом в полном объеме не изготавливается и обстоятельства дела остаются известны только сторонам процесса.

Едва на судебном решении просохли чернила, «ВостокСтрой» обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском о признании должника банкротом и «Стальмонтаж-Электросталь» легко допустила введение процедуры банкротства. «В судебном заседании представитель ООО «ВостокСтрой» заявленные требования поддержал в полном объеме. Представитель ООО «Стальмонтаж - Электросталь» не возражал», - говорится в определении Арбитражного суда от 28 августа 2017 года.

На первый взгляд может показаться странным, что имея многомиллиардные контракты, крупная строительная компания оказывается не в состоянии покрыть долг, не превышающей полмиллиона рублей. И с нескрываемым удовлетворением соглашается с банкротством. Впрочем, в октябре выяснилось, что субподрядчик накапливал долги не только перед своими деловыми партнерами, но и перед налоговой инспекцией. После признания строительной компании банкротом, ИФНС России по городу Электросталь обратилась в Арбитраж с просьбой включить в требования к кредитору долги по налогам на сумму более 66 млн рублей. Возникает вопрос, а куда же делись авансы, полученные на строительство стадионов?

Пикантность ситуации заключается в том, у ПСО «Казань» даже нет прямых договоров с субподрядчиком строительства, зато есть обязательства в рамках госконтракта с заказчиком стадиона ФГУП «Спорт-Инжиринг». И по этим обязательствам ПСО «Казань» могут заставить заплатить, в том числе и за долги банкрота. Скорее всего это приведет к новым судебным тяжбам и окончательному срыву сроков строительства футбольной арены.

Любопытно, что в ситуацию не могут вмешаться чиновники Самарской области, поскольку речь идет о конфликте, который решается в судебном порядке. Что касается ревизоров из FIFA, они вообще не видят проблемы. В октябре руководитель департамента FIFA Крис Унгер посещал в Казани семинар для представителей городов-организаторов и ведомств, задействованных в проведении ЧМ-2018. В беседе с журналистами он подчеркнул, что проблемы со строительством стадиона «Самара Арена» будут решены. «У них нет другого выхода, кроме как решить все свои проблемы. Они не первые и не последние. Мы наблюдали подобное и в Бразилии и в ЮАР», - сказал Унгер, отвечая на вопрос о возможном срыве сроков строительства стадиона в Самаре». «У меня нет данных о том, что Самара может быть отстранена от проведения чемпионата мира», - подчеркнул Унгер.

Как сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, проблемы строительства стадиона в Самаре все еще устранимы. «Проблемы есть по отдельным видам работ, мы не считаем эти проблемы критическими. Это не отставание в целом, это не нарушение госконтракта, это отставание по отдельным видам работ, которое может быть компенсировано», - отметил Сорокин.

Мнение Сорокина о том, что отставания могут быть устранены в беседе с РБК-Татарстан разделил руководитель пресс-службы «Спорт-Инжиринг» Александр Богомолов. «Сейчас на стадионе «Самара Арена» есть небольшие задержки в части строительства, но ничего трагичного мы не видим. Мы абсолютно уверены, что объект будет сдан», - сказал Богомолов. При этом он уточнил, что заказчика строительства не интересуют взаимоотношения подрядных организаций на стройке. Отвечать за сдачу объекта будет только ПСО «Казань». «У нас есть генеральный подрядчик ПСО «Казань» с ним заключен государственный контракт, больше ни к кем мы не поддерживаем договорных отношений. Перед нами ПСО «Казань отвечает за все что происходит на объекте, а ее взаимоотношения с субподрядчиками нас не касается, мы не имеем права вмешиваться в эту сферу», - пояснил руководитель пресс-службы. «У нас 7 стадионов, 4 генподрядчика, у каждого у них десятки субподрядчиков, мы физически не в состоянии все отследить и есть Гражданский кодекс, который запрещает нам делать это», – добавил собеседник РБК-Татарстан.




Фото: liport.ru


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Комментарии



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