Отели Москвы оштрафовали на 6 миллионов рублей за завышение цен перед ЧМ-2018
20 февраля 2018 18:55
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«Проведены 127 проверок и мониторинг 603 хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные услуги», — говорится в сообщении. За нарушения требований санитарного законодательства и прав потребителей к административной ответственности привлечены 198 юридических лиц и 181 должностное лицо.
К примеру, завышение цены на гостиничные номера отеля «Старый город на Кузнецком» составило от 187 до 205% стоимости, установленной правительством. Цены на номера в гостинице «ЛеонАрт» были завышены на 103–167%, а в отеле «Каретный ряд «Морион» — на 400–570%.
В сообщении отмечается, что в нескольких гостиницах удалось добиться приведения стоимости гостиничного обслуживания в соответствие с ценами, установленными постановлением правительства.
Ростуризм 23 января сообщил, что более 40 отелей в Москве, Самарской, Калининградской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и в Ростове-на-Дону завысили стоимость размещения в период ЧМ-2018. В столице рекордное завышение при бронировании на сайте гостиницы зафиксировали в однозвездочном отеле «Петровка, 17»: цена была завышена на 399%. Управляющая отеля «Петровка, 17» Ольга Лаврова информацию о завышении цен опровергла. «[Если цена была завышена] это мог быть только сбой какой-нибудь системы», — говорила она.
Рекордсменом по завышению цены стала калининградская гостиница без звезд «Агора», которая превысила установленную правительством стоимость на 5283,33%. Цена за номер составила 129,2 тыс. руб.
Фото: Booking
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