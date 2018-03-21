Оргкомитет «Россия-2018» запускает информационные каналы стадионов ЧМ-2018 в популярных мессенджерах
21 марта 2018 15:28
95
Кроме того, с помощью этих каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене: например, где можно сфотографироваться с Официальным Талисманом турнира волком Забивакой™, где проходят активации и конкурсы от Спонсоров ЧМ-2018 и Партнеров FIFA, как получить доступ к гольфкару (в случае если вы маломобильный зритель).
Наконец, мессенджер-каналы стадионов расскажут зрителям о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.
До Чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме.
На товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии в Москве 23 марта будут работать мессенджер-каналы стадиона «Лужники» (http://vb.me/mlu_stadium и http://t.me/mlu_stadium). А каналы «Стадиона Санкт-Петербург» (http://vb.me/spb_stadium и http://t.me/spb_stadium) расскажут о событиях на арене и возле нее во время встречи россиян со сборной Франции в Санкт-Петербурге 27 марта. Подписывайтесь на эти каналы и будьте в курсе всех новостей на стадионе в дни матчей!
Узнать адреса каналов всех стадионов ЧМ-2018 в Viber и Telegram можно тут, сообщает пресс-служба Оргкомитета "Россия-2018".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
21 марта 2018 17:01
Сегодня в Самаре важные гости - совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018", которая проведет операционный визит на "Самара... ЧМ-2018
117
21 марта 2018 15:28
До Чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме. ЧМ-2018
95
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7025
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7567
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7420
Спорт в регионе
21 марта 2018 13:38
Вход на турнир свободный. Спорт в регионе
127
20 марта 2018 20:44
Соревнования являются отборочными перед Чемпионатом Вооруженных Сил РФ. На татами встретятся представители 22 команд, всего - 150 участников. Спорт в регионе
319
20 марта 2018 09:50
Следующий свой матч команда проведет в четверг, 22 марта. Спорт в регионе
195
19 марта 2018 14:46
В рамках мероприятия все желающие смогут официально или в тестовом режиме выполнить нормативы комплекса, также будут организованы интерактивные спортивные... Спорт в регионе
295
19 марта 2018 14:40
В соревнованиях принимали участие около 900 спортсменов из 31 региона РФ. Спорт в регионе
239
19 марта 2018 12:20
Он завоевал золото. Спорт в регионе
238
19 марта 2018 11:11
До начала матча состоится торжественная церемония, посвящённая двадцатилетию гандбольного клуба «Лада». Спорт в регионе
240
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1076
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
743
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
689
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1442
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
870
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
958
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1570
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
890
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4138
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2354
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2815
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2700
Мероприятия