Оргкомитет «Россия-2018» предоставит сервис аудио-описательного комментирования на матчах ЧМ-2018
5 апреля 2018 19:47
27
Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее. Оборудование АОК зрители смогут получить бесплатно на информационных стойках стадиона.
В 2017 году на матчах Кубка Конфедераций FIFA Оргкомитет «Россия-2018» уже предоставлял данную услугу. «На всех четырех стадионах турнира в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи работали четыре комментатора, и за 16 матчей услугой воспользовались 234 болельщика, - рассказывает руководитель управления по организации соревнований, подготовке футбольных полей, услугам для команд и зрителей Оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Григорьев. - Важно отметить, что все болельщики, которые пользовались данной услугой, находились на обычных трибунах, в соответствии с местом, указанным на билете, то есть посещение матчей слабовидящими и незрячими любителями футбола ничем не отличалось от посещения матчей обычными болельщиками. Во время Чемпионата мира услуга аудио-описательного комментирования будет доступна на всех 12 стадионах турнира, при этом на каждой арене мы планируем предоставить не менее 200 комплектов оборудования. На стадионе «Лужники» и «Стадионе Санкт-Петербург», помимо русского языка, услуга будет предоставляться на английском языке».
Во время двухдневного обучения опытные комментаторы под руководством слабовидящего тренера Павла Обиуха прослушали теоретический курс, узнали об особенностях профессии, познакомились со вспомогательными информационными технологиями, историей и содержанием АОК. Второй день был посвящен принципам такого комментирования и практической работе. По словам преподавателя, аудио-описательное комментирование в футболе появилось недавно и пока остается лишь зарождающейся культурой.
«Принципы аудио-описательного комментария базируются на том, что восприятие визуального ряда незрячим слушателем должно быть максимально приближено к тому, что воспринимает зрячий человек, – рассказал Павел Обиух. – Эти два дня мы учились объективно передавать футбольную реальность. Сейчас радиорепортажи больше похожи на телевизионные – комментаторы заполняют паузы в игре лишней информации, которую, в принципе, можно просто узнать из интернета. А ведь зрителю без картинки интересна любая деталь матча. Задача комментатора – объективно констатировать, а выводы должен делать зритель. Но наш курс очень полезен. Год назад на Кубке Конфедераций FIFA я слушал комментарии Алексея Золина на «Стадионе Спартак», и остался полностью доволен его работой».
«Для каждого журналиста важна обратная связь, – отметил Алексей Золин. – Работая на Кубке Конфедераций я ее получил. На матчах присутствовало достаточно много слабовидящих людей, и после игры они оставили много благодарностей и приятных отзывов о моей работе. Распирала гордость от того, что мне удалось передать картину и атмосферу людям, которые в силу различных обстоятельств увидеть сами это не могут».
Сервис АОК – одна из тех услуг, которые Оргкомитет «Россия-2018» будет предоставлять болельщикам на стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA. Кроме этого, маломобильные зрители смогут воспользоваться гольф-картом, чтобы добраться до своего места на стадионе, куда их проводят волонтеры. На каждом стадионе ЧМ-2018 будут работать информационные стойки, где зрители смогут получить необходимую информацию, а также браслет для ребенка с данными сопровождающего. Волонтеры турнира окажут болельщикам информационную и навигационную поддержку, сообщает пресс-служба Оргкомитета "Россия-2018".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
5 апреля 2018 19:47
Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и... ЧМ-2018
27
5 апреля 2018 13:18
Самарская область предложит гостям широкий выбор объектов размещения. ЧМ-2018
178
5 апреля 2018 12:50
Об этом сообщили в МВД России. ЧМ-2018
140
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7070
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7613
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7465
Спорт в регионе
5 апреля 2018 17:39
Самарская команда показала высочайший уровень подготовки и не оставила соперникам шансов на победу. Спорт в регионе
109
5 апреля 2018 17:21
Россияне продемонстрировали в 15-ти заездах наилучший результат и одержали победу над поляками со счетом 47:43. Спорт в регионе
90
5 апреля 2018 10:10
В соревнованиях приняли участие 135 сильнейших спортсменов. Спорт в регионе
120
5 апреля 2018 09:41
В соревновании шашистов приняли участие 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны. Спорт в регионе
151
4 апреля 2018 20:50
Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства ФНЛ. Спорт в регионе
234
4 апреля 2018 15:39
В активе школы бокса олимпийского резерва «Ринг» два вторых места и одно третье. Спорт в регионе
267
4 апреля 2018 15:32
Также в Пензе прошли традиционные всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА «Аленький Цветочек». Спорт в регионе
224
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1508
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
865
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
778
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1678
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
967
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1069
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1651
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
1005
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4309
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2435
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2918
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2802
Мероприятия