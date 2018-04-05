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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Оргкомитет «Россия-2018» предоставит сервис аудио-описательного комментирования на матчах ЧМ-2018

5 апреля 2018 19:47
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Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее.
Организаторы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ стараются сделать так, чтобы турнир стал доступен всем болельщикам. В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в начале апреля прошел курс обучения «Аудио-описательное комментирование футбольных матчей» - слушателями курса стали комментаторы, которые во время ЧМ-2018 будут рассказывать о происходящем на футбольном поле незрячим и слабовидящим людям на всех 12 аренах турнира.

Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее. Оборудование АОК зрители смогут получить бесплатно на информационных стойках стадиона.

В 2017 году на матчах Кубка Конфедераций FIFA Оргкомитет «Россия-2018» уже предоставлял данную услугу. «На всех четырех стадионах турнира в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи работали четыре комментатора, и за 16 матчей услугой воспользовались 234 болельщика, - рассказывает руководитель управления по организации соревнований, подготовке футбольных полей, услугам для команд и зрителей Оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Григорьев. - Важно отметить, что все болельщики, которые пользовались данной услугой, находились на обычных трибунах, в соответствии с местом, указанным на билете, то есть посещение матчей слабовидящими и незрячими любителями футбола ничем не отличалось от посещения матчей обычными болельщиками. Во время Чемпионата мира услуга аудио-описательного комментирования будет доступна на всех 12 стадионах турнира, при этом на каждой арене мы планируем предоставить не менее 200 комплектов оборудования. На стадионе «Лужники» и «Стадионе Санкт-Петербург», помимо русского языка, услуга будет предоставляться на английском языке».

Во время двухдневного обучения опытные комментаторы под руководством слабовидящего тренера Павла Обиуха прослушали теоретический курс, узнали об особенностях профессии, познакомились со вспомогательными информационными технологиями, историей и содержанием АОК. Второй день был посвящен принципам такого комментирования и практической работе. По словам преподавателя, аудио-описательное комментирование в футболе появилось недавно и пока остается лишь зарождающейся культурой.

«Принципы аудио-описательного комментария базируются на том, что восприятие визуального ряда незрячим слушателем должно быть максимально приближено к тому, что воспринимает зрячий человек, – рассказал Павел Обиух. – Эти два дня мы учились объективно передавать футбольную реальность. Сейчас радиорепортажи больше похожи на телевизионные – комментаторы заполняют паузы в игре лишней информации, которую, в принципе, можно просто узнать из интернета. А ведь зрителю без картинки интересна любая деталь матча. Задача комментатора – объективно констатировать, а выводы должен делать зритель. Но наш курс очень полезен. Год назад на Кубке Конфедераций FIFA я слушал комментарии Алексея Золина на «Стадионе Спартак», и остался полностью доволен его работой».

«Для каждого журналиста важна обратная связь, – отметил Алексей Золин. – Работая на Кубке Конфедераций я ее получил. На матчах присутствовало достаточно много слабовидящих людей, и после игры они оставили много благодарностей и приятных отзывов о моей работе. Распирала гордость от того, что мне удалось передать картину и атмосферу людям, которые в силу различных обстоятельств увидеть сами это не могут».

Сервис АОК – одна из тех услуг, которые Оргкомитет «Россия-2018» будет предоставлять болельщикам на стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA. Кроме этого, маломобильные зрители смогут воспользоваться гольф-картом, чтобы добраться до своего места на стадионе, куда их проводят волонтеры. На каждом стадионе ЧМ-2018 будут работать информационные стойки, где зрители смогут получить необходимую информацию, а также браслет для ребенка с данными сопровождающего. Волонтеры турнира окажут болельщикам информационную и навигационную поддержку, сообщает пресс-служба Оргкомитета "Россия-2018".




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Комментарии



ЧМ-2018
5 апреля 2018  19:47
Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее.
Оргкомитет «Россия-2018» предоставит сервис аудио-описательного комментирования на матчах ЧМ-2018
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