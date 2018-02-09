Опубликован список баз 32 команд-участниц ЧМ-2018: Сборная Швейцарии будет проживать и тренироваться в Тольятти

211

Во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя отель и тренировочную площадку, расположенных неподалеку друг от друга. Также они находятся примерно в часе езды от аэропортов, принимающих самолеты средней грузоподъемности. В процессе отбора представители сборных совершили в общей сложности 123 визита на предложенные объекты.Из списка следует, что сборная Швейцарии будет проживать в "Лада Резорт", а тренироваться на стадионе "Торпедо" в Тольятти.В Самаре предматчевыми гостиницами выбраны отели "Лотте" и Renaissance, для тренировок будут представлены стадионы "Металлург", "Энергия" и "Восход", сообщает пресс-служба FIFA.