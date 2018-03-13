Определена дата первого тестового рейса скоростного трамвая до стадиона «Самара Арена»

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"Обкатка назначена на 15 марта. Для успешных испытаний специалисты нужным образом настроят электросети и подстанции", — уточнил собеседник сайта.Вагоны будут курсировать за три часа до и после матчей, чтобы болельщики могли быстро добраться до спортивной арены. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.