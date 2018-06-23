Около здания горадминистрации Самары по правилам FIFA подняли флаги России и Уругвая

193

Все флаги в гости к нам! Около здания Администрации Самары по правилам FIFA подняли флаги России и Уругвая, чьи сборные сыграют 25 июня на стадионе "Самара Арена". Россия вперёд! Самара ждёт большой футбол, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.