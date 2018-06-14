Около стадиона "Самара Арена" были подняты флаги 32 стран - участниц ЧМ-2018
14 июня 2018 17:53
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ЧМ-2018
14 июня 2018 17:53
Участие в этом приняли 32 волонтёра. ЧМ-2018
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14 июня 2018 13:45
Площадка расположена между 1 и 2 входными воротами стадиона. ЧМ-2018
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14 июня 2018 11:24
Они будут организованы практически ежедневно. ЧМ-2018
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На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Мероприятия
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия