Около стадиона "Самара Арена" были подняты флаги 32 стран - участниц ЧМ-2018

14 июня 2018 года, в день старта Чемпионата мира по футболу FIFA в России, возле стадиона "Самара Арена" были подняты флаги 32 стран - участниц мирового футбольного первенства. Участие в этом приняли 32 волонтёра, сообщает пресс-служба департаманта информационной политики СО.