Официальный Плакат ЧМ-2018 представлен в Московском метро

125

«Официальный Плакат ЧМ-2018 является настоящим отражением художественного и футбольного наследия России, - отметила Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура. – Мы очень гордимся этим прекрасным и знаковым произведением, которое прославляет столь легендарную для футбола личность и символизирует приближение Чемпионата мира в России».«Для нас было очень важно отразить в Официальном Плакате Россию как страну-хозяйку турнира, - комментирует Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. – Именно поэтому героем стал наш Лев Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный футбол. Уверен, Плакат по праву станет одним из ярких символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, понравится всем болельщикам и самим участникам турнира».Лев Яшин – участник четырех Чемпионатов мира по футболу FIFA 1958, 1962, 1966 и 1970 гг., единственный голкипер в истории мирового футбола, получивший приз «Золотой мяч». На Плакате вратарь изображен в своей традиционной форме – черном свитере и шортах, наколенной повязке, а также знаменитой кепке. Вратарь тянется за мячом, одна половина которого представляет собственно футбольный мяч яшинского времени, а вторая – часть земного шара с изображением России. Так она выглядит из космоса – ведь именно первые полеты советских космонавтов стали темой для символики ЧМ-2018.В своей работе художник вдохновлялся творчеством русского конструктивизма конца 1920-х годов: плакатами таких мастеров, как Дзига Вертов или братьев Стенберги. Характерные элементы этого стиля – лучи, отходящие от мяча, - символизируют энергию турнира, а зеленый шар отсылает к цвету полей 12 футбольных стадионов в 11 городах-организаторах, которые примут 64 матча турнира. Его кульминацией станет финальный матч 15 июля 2018 года на стадионе «Лужники», победитель которого на глазах всего мира поднимет над головой Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.«Стилистика советского постконструктивистского плаката 1920-1930-х годов, ее уникальный графический язык, новая свежая поэзия пластических образов стала во всем мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов, - говорит Игорь Гурович. - Этот язык, безусловно, воспринимается во всем мире как русский. Поэтому, работая над плакатом, я очень хотел, вновь сделать этот язык современным и актуальным».«Лев Яшин был тем, кто сильно изменил стиль вратарской игры, благодаря ему роль голкипера в команде заметно возросла. Яшин активно руководил защитниками, сильно вводил мяч в игру рукой, стал далеко выходить из ворот, помогая игрокам обороны, - вспоминает великого современника и партнера по сборной СССР на Чемпионате мира по футболу FIFA 1996 в Англии защитник Владимир Пономарев. – На поле Лев Иванович был яркой личностью, и я жду от Чемпионата мира в России зрелищных матчей, красивых голов и, конечно, ярких футболистов – наследников Яшина в этом смысле».Плакаты Чемпионатов мира по футболу FIFA давно являются настоящими произведениями искусства, которые привлекают внимание коллекционеров, ценителей футбольной символики, представителей арт-сообщества и многочисленных любителей футбола во всем мире, сообщает пресс-служба облправительства.