Официальный Плакат ЧМ-2018 представлен в Московском метро
28 ноября 2017 16:52
125
«Официальный Плакат ЧМ-2018 является настоящим отражением художественного и футбольного наследия России, - отметила Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура. – Мы очень гордимся этим прекрасным и знаковым произведением, которое прославляет столь легендарную для футбола личность и символизирует приближение Чемпионата мира в России».
«Для нас было очень важно отразить в Официальном Плакате Россию как страну-хозяйку турнира, - комментирует Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. – Именно поэтому героем стал наш Лев Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный футбол. Уверен, Плакат по праву станет одним из ярких символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, понравится всем болельщикам и самим участникам турнира».
Лев Яшин – участник четырех Чемпионатов мира по футболу FIFA 1958, 1962, 1966 и 1970 гг., единственный голкипер в истории мирового футбола, получивший приз «Золотой мяч». На Плакате вратарь изображен в своей традиционной форме – черном свитере и шортах, наколенной повязке, а также знаменитой кепке. Вратарь тянется за мячом, одна половина которого представляет собственно футбольный мяч яшинского времени, а вторая – часть земного шара с изображением России. Так она выглядит из космоса – ведь именно первые полеты советских космонавтов стали темой для символики ЧМ-2018.
В своей работе художник вдохновлялся творчеством русского конструктивизма конца 1920-х годов: плакатами таких мастеров, как Дзига Вертов или братьев Стенберги. Характерные элементы этого стиля – лучи, отходящие от мяча, - символизируют энергию турнира, а зеленый шар отсылает к цвету полей 12 футбольных стадионов в 11 городах-организаторах, которые примут 64 матча турнира. Его кульминацией станет финальный матч 15 июля 2018 года на стадионе «Лужники», победитель которого на глазах всего мира поднимет над головой Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.
«Стилистика советского постконструктивистского плаката 1920-1930-х годов, ее уникальный графический язык, новая свежая поэзия пластических образов стала во всем мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов, - говорит Игорь Гурович. - Этот язык, безусловно, воспринимается во всем мире как русский. Поэтому, работая над плакатом, я очень хотел, вновь сделать этот язык современным и актуальным».
«Лев Яшин был тем, кто сильно изменил стиль вратарской игры, благодаря ему роль голкипера в команде заметно возросла. Яшин активно руководил защитниками, сильно вводил мяч в игру рукой, стал далеко выходить из ворот, помогая игрокам обороны, - вспоминает великого современника и партнера по сборной СССР на Чемпионате мира по футболу FIFA 1996 в Англии защитник Владимир Пономарев. – На поле Лев Иванович был яркой личностью, и я жду от Чемпионата мира в России зрелищных матчей, красивых голов и, конечно, ярких футболистов – наследников Яшина в этом смысле».
Плакаты Чемпионатов мира по футболу FIFA давно являются настоящими произведениями искусства, которые привлекают внимание коллекционеров, ценителей футбольной символики, представителей арт-сообщества и многочисленных любителей футбола во всем мире, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
28 ноября 2017 16:52
Известный российский дизайнер Игорь Гурович сделал центральной фигурой своей работы легендарного советского вратаря Льва Яшина. ЧМ-2018
125
28 ноября 2017 15:11
Суперболельщики объединены одной большой мечтой – принять в России Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, продемонстрировать свою страсть и любовь к этой... ЧМ-2018
111
28 ноября 2017 13:10
Сегодня поддержка осуществляется 2-х языках: английском и русском. ЧМ-2018
151
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6633
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7198
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7058
Спорт в регионе
28 ноября 2017 09:35
Для нашей команды это поражение стало первым в чемпионате за месяц. Спорт в регионе
151
27 ноября 2017 14:10
В весовой категории 57 кг в троеборье она подняла 545 кг! Спорт в регионе
234
27 ноября 2017 11:56
В прошлом году объекты стадиона были переданы новому собственнику. Спорт в регионе
848
25 ноября 2017 18:19
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 28 февраля - 1 марта. В поединке 1/4 финала Кубка России самарцы сыграют с московским "Спартаком". Спорт в регионе
672
25 ноября 2017 10:28
Исход матча был решен в третьей десятиминутке. Спорт в регионе
299
24 ноября 2017 19:54
Спорт в регионе
405
24 ноября 2017 10:28
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Спорт в регионе
196
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4836
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1726
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8606
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2431
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9774
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2819
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1735
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1425
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1770
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1658
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1391
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3024
Мероприятия