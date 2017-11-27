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Все 32 команды-участницы ЧМ соберутся в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду ЧМ-2018.
Объявлена процедура финальной жеребьевки ЧМ-2018
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Объявлена процедура финальной жеребьевки ЧМ-2018

27 ноября 2017 19:39
144
Все 32 команды-участницы ЧМ соберутся в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду ЧМ-2018.
Как сообщает matchtv.ru, после утверждения процедуры финальной жеребьевки чемпионата мира-2018 в сентябре 2017 года, а также определения состава корзин и объявления ведущих и ассистентов жеребьевки, все 32 команды-участницы ЧМ соберутся в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду ЧМ-2018.

Команды были разделены на четыре корзины согласно мировому рейтингу ФИФА, и в первую корзину попали семь лучших сборных, а также сборная страны-организатора турнира.

Вынимать шары из корзин будут по порядку: начиная с первой корзины и заканчивая четвертой. Переходить к следующей корзине будут только после того, как по группам распределены все команды из предыдущей. Согласно стандартной процедуре, сначала достают шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.

Дополнительная информация:

1. Сборная России как страна-организатор получает при жеребьевке обозначение «Команда А1» (то есть первая команда в группе А), и будет обозначена красным шаром в корзине 1.

2. Оставшиеся семь команд в корзине 1 будут распределены по группам (от B до H) и автоматически получат порядковый номер 1 в каждой из них. Порядковые номера команд из корзин 2, 3 и 4 будут определены путем жеребьевки.

3. Согласно общему принципу ФИФА, в каждой группе может быть максимум одна команда из одной континентальной зоны. Это правило действует в отношении всех зон, кроме зоны УЕФА, представленной 14 командами. В каждой группе должна быть минимум одна, но не более двух европейских команд. Таким образом, в шести из восьми групп будет по две европейские команды.

Деление команд на группы по географическому принципу проконтролирует специальная система, которая будет учитывать все факторы, поэтому при процедуре определения мест команд в группах отдельные группы могут быть пропущены. Например, Перу, Колумбия и Уругвай – команды из корзины 2 – точно не попадут в одну группу с Бразилией или Аргентиной, которые находятся в корзине 1. Аналогичное правило действует в отношении команд из других конфедераций, кроме УЕФА. 
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Комментарии



ЧМ-2018
27 ноября 2017  19:39
Все 32 команды-участницы ЧМ соберутся в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду ЧМ-2018.
Объявлена процедура финальной жеребьевки ЧМ-2018
Все 32 команды-участницы ЧМ соберутся в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря, чтобы узнать своих соперников по групповому раунду ЧМ-2018.   ЧМ-2018
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