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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

О бесплатном проезде на ЧМ-2018 болельщикам ответят по телефону

28 ноября 2017 13:10
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О бесплатном проезде на ЧМ-2018 болельщикам ответят по телефону Сегодня поддержка осуществляется 2-х языках: английском и русском.
Сегодня поддержка осуществляется 2-х языках: английском и русском.

Начала работу телефонная линия службы поддержки по вопросам бесплатного проезда для болельщиков чемпионата мира FIFA 2018 года в Российской Федерации.
Болельщики Чемпионата могут получить консультацию по вопросам бесплатного проезда к местам проведения соревнований по телефонам +7 (495) 741-18-18 и 8 (800) 775-20-18.
Сегодня поддержка осуществляется 2-х языках: английском и русском. После Нового года количество языков будет увеличено. Также для вопросов болельщиков доступна электронная почта службы поддержки support@transport2018.com .

С моменты открытия специалисты контакт-центра обработали более 100 звонков, большая часть которых была связана с оформлением бесплатного проезда и маршрутами внутри городов-организаторов. Получить помощь в выборе оптимального маршрута на бесплатном транспорте, разобраться с оформлением необходимых документов и с условиями предоставление права бесплатного проезда можно круглосуточно и без выходных.
Кроме того, операторы службы поддержки готовы оказать помощь в бронировании специализированных мест для людей с ограниченными возможностями.
Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Именно эти документы дают право на бесплатное передвижение между городами ЧМ-2018 и внутри них, сообщает пресс-служба АНО «Транспортная дирекция — 2018».

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Комментарии



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