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Неделя до старта: в Самаре проверена готовность систем электроснабжения к ЧМ-2018

8 июня 2018 23:14
По итогам совещания Андрей Черезов отметил, что готовность сетей внутреннего и внешнего электроснабжения находится на высоком уровне.
Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») Владимир Рябикин принял участие в выездном совещании по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Самара под председательством заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова. В мероприятии, прошедшем на стадионе «Самара Арена», также приняли участие представители Минэнерго России, ФГБУ «САЦ Минэнерго России», Правительства Самарской области, АНО «Оргкомитет «Россия-2018», ООО ПСО «Казань», ПАО «Россети», МЭС Волги, АО «ССК», АНО «Арена-2018», ФГУП «Спорт-ИН» и другие, передает smr2018.ru.

Перед совещанием Владимир Рябикин посетил главный питающий центр стадиона «Самара Арена» - подстанцию 110 кВ Стадион. Объект был построен в рекордно короткие сроки. В реализации проекта использовано только отечественное оборудование, которое отвечает современным стандартам и превосходит аналоги по экономическим и эксплуатационным параметрам. В рамках посещения подстанции обсуждалась готовность оперативного и ремонтного персонала к проведению ЧМ-2018, укомплектованность аварийным запасом, возможность оперативной установки резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

В ходе совещания директор регионального оперативного штаба по энергетике (РОШЭ), заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» Александр Панчиков доложил о подготовке филиала к ЧМ-2018 в целом. Эксплуатация энергообъектов в период ЧМ-2018 организована по «усиленной схеме». Ведется учащенный контроль над работой оборудования подстанций и участков воздушных линий, от которых осуществляется электроснабжение объектов региона, участвующих в проведении ЧМ-2018. Мониторинг оперативной обстановки на объектах, обеспечивающих электроснабжение проведения ЧМ-2018, ведется в круглосуточном режиме из ситуационно-аналитического центра. С 07.06.2018 персонал филиала перешел на особый режим работы. Филиал «Самарские РС» находится в постоянном контакте с Оргкомитетом «Россия-2018» и ответственным персоналом стадиона.

Участники совещания обсудили электроснабжение объектов временной инфраструктуры стадиона «Самара Арена», проведение комплексного тестирования стадиона под максимальной загрузкой, а также оперативно-эксплуатационное обслуживание электроустановок стадиона. Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов выразил слова благодарности энергетикам за «работу единой командой». «В лице представителей отрасли мы всегда видели конструктивных людей, которые помогали нам найти оптимальные решения и при подготовке к Чемпионату мира, и ранее при строительстве дорог, вводе объектов. Организованы компенсирующие мероприятия, мы вырабатываем совместные решения и работаем единой командой, продолжаем конструктивный и, главное, продуктивный диалог. Энергетики оказывают нам неоценимую помощь»,- отметил Александр Фетисов.

В целом по итогам совещания Андрей Черезов отметил, что готовность сетей внутреннего и внешнего электроснабжения находится на высоком уровне. 
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Комментарии



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