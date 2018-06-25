На вопросы самарских журналистов отвечают министры спорта РФ и Уругвая - Павел Колобков и Фернандо Касереса

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Министр спорта РФ Павел Колобков: «Надеюсь, что стадион "Самара Арена" станет удачным для нашей команды!»Фернандо Касерас и Хулио Маглионе поблагодарили Самару за гостеприимство и отметили хорошую организацию ЧМ-2018, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.