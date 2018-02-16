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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На входных зонах «Самара Арены» начали устанавливать ростовые турникеты

16 февраля 2018 23:23
333
Где будут проверяться входные билеты и паспорта болельщика.
На «Самаре Арене» началась установка ростовых турникетов на входных зонах спортобъекта.

"В Самаре идет оборудование пунктов контроля. Это ключевые элементы четырех входных зон вокруг стадиона. На наших фото вы видите ростовые турникеты, где будут проверяться входные билеты и паспорта болельщика. Всего их будет 98, из которых уже установлено 16 турникетов", - сообщает ФГУП  «Спорт-Инжиниринг» в Твиттере.









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Комментарии



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