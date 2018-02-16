На входных зонах «Самара Арены» начали устанавливать ростовые турникеты

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"В Самаре идет оборудование пунктов контроля. Это ключевые элементы четырех входных зон вокруг стадиона. На наших фото вы видите ростовые турникеты, где будут проверяться входные билеты и паспорта болельщика. Всего их будет 98, из которых уже установлено 16 турникетов", - сообщает ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в Твиттере.