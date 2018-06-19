На стадионе "Волга" завершился товарищеский матч между сборной Самарской области и командой болельщиков из Австралии

184

Старт встрече дал Дмитрий Азаров, который специально ради матча разбавил официальный дресс-код кроссовками.Дмитрий Азаров пожелал футболистам, чтобы своей красивой игрой они порадовали болельщиков: "Конечно, мы будем болеть за своих товарищей, но победу мы будем отмечать сообща!", - глава региона пожелал гостям получить положительные эмоции от пребывания в Самарской области."И совершенно точно, настроение наших австралийских гостей будет на пять баллов, если сборная Австралии победит здесь, на самарском стадионе. Я желаю вам победить!" Эти слова Дмитрия Азарова были встречены шквалом аплодисментов, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СА.