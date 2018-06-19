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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На стадионе "Волга" завершился товарищеский матч между сборной Самарской области и командой болельщиков из Австралии

19 июня 2018 17:58
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Победу со счетом 10:8 одержали хозяева.
Победу со счетом 10:8 одержали хозяева. 

Старт встрече дал Дмитрий Азаров, который специально ради матча разбавил официальный дресс-код кроссовками.

Дмитрий Азаров пожелал футболистам, чтобы своей красивой игрой они порадовали болельщиков: "Конечно, мы будем болеть за своих товарищей, но победу мы будем отмечать сообща!", - глава региона пожелал гостям получить положительные эмоции от пребывания в Самарской области.

"И совершенно точно, настроение наших австралийских гостей будет на пять баллов, если сборная Австралии победит здесь, на самарском стадионе. Я желаю вам победить!" Эти слова Дмитрия Азарова были встречены шквалом аплодисментов, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СА.



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Комментарии



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