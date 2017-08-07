На стадионе «Самара Арена» завершился монтаж металлоконструкций купола. Сейчас готовится основание поля
7 августа 2017 16:06
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Купол стадиона состоит из 32 радиальных консолей, каждая из которых в свою очередь включает три монтажных блока. Одна консоль весит 277 тонн. Все консоли установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 метра. Консоли образуют поверхность части сферы диаметром 612 метров. Данная конструкция является уникальной, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, так как имеет вылет консольной части свыше 90 метров.
На сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона, согласно проекту, использовано свыше 13 тысяч тонн металлопроката. При этом площадь кровли составляет более 76 тысяч м 2 , что сопоставимо с более чем десятью
футбольными полями.
«Впереди раскружаливание – постепенный демонтаж временных поддерживающих конструкций. Для этого используется специальная система домкратов. Процесс идет с постоянным геодезическим контролем положения металлоконструкций. Раскружаливание должны закончить до конца августа», - рассказал заместитель генерального директора ПСО «Казань» Сергей Пономарев.
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть.
Ведется отделка внутренних помещений: стяжка пола (33%), штукатурка (85%) и шпатлевка (70%) стен, монтаж напольной плитки (65%), монтаж плитки на стены (32%), шлифовка бетонных полов (17%). Монтаж внутренних и наружных витражей выполнен на 94 %, монтаж дверей – на 74%. Площадь всех помещений стадиона «Самара Арена» составляет свыше 155 тысяч квадратных метров, из них 3/5 площадей – отапливаемые.
В настоящее время на строительстве стадиона задействовано около 2 400 человек и 156 единиц техники.
Сейчас готовится основание поля, демонтируются и вывозятся, через специальные технологические отверстия в трибунах, 600 железобетонных плит, которые покрывали поле в период монтажа металлоконструкций купола.
Серьезные работы по благоустройству проводятся и за периметром трибун.
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.
Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. Особое внимание будет уделено оформлению последней мили и местам около входных групп стадиона, а также организации доступной среды, сообщает пресс-служба облправительства.
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