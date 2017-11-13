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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание

13 ноября 2017 12:58
54
На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры.
Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры.

 На главной спортивной площадке областного центра полностью разобрали металлоконструкции, которые до этого поддерживали купол. Об этом сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.

— Он свободен! — поделилась эмоциями Анна Ситник.

Напомним, что в субботу, 4 ноября, специалисты извлекли первую поддерживающую конструкцию. Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры.

Они представляют собой 60-метровые башни. Их общий вес превышает одну тысячу тонн.

Купол стадиона «Самара Арена» признали уникальным, так как он имеет вылет консольной части свыше 90 метров. Каждая из консолей весит 277 тонн. Все они установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 метра.

Всего на сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона использовали 13 тысяч тонн металлопроката. При этом площадь кровли составляет более 76 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с десятью футбольными полями.

Стоит отметить, что сам стадион «Самара-Арена» планируют достроить до конца года. Сейчас там проводят работы по окраске купола и монтажу кровли, а также по обустройству футбольного поля. Чтобы закрыть последний от дождя, подрядчик решил натянуть брезент. Это позволит в любую погоду выполнять работы по устройству основания поля, а затем и газона, пишет 63.ру.

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Комментарии



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