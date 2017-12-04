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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков

4 декабря 2017 12:32
163
На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков Осталось сделать межконсолтную забивку.
Осталось сделать межконсолтную забивку.

На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков. Осталось сделать межконсолтную забивку. Об этом сообщает в твитере Анна Ситник, представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
В России к чемпионату мира сейчас активно достраивают 7 стадионов, шесть из них должны быть готовы к новому году, а вот самарский объект подзадержался. Его, как обещает вице-премьер Виталий Мутко, подрядчики должны сдать к 1 апреля.

Затем на поле проведут тестовые матчи, а в мае объект передадут ФИФА, передает Радио август.

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Комментарии



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